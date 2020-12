Schießen, Looten, Bauen und sich weiterentwickeln – das sind die Möglichkeiten, mit dem der Online-Shooter Vigor wirbt. Klingt interessant? Dann könnt ihr euch das Spiel jetzt kostenlos sichern.

Vigor: Kostenlos auf PS4 und PS5

Der kostenlose Online-Shooter führt euch in das postapokalyptische und raue Norwegen. Ursprünglich wurde das Spiel von Bohemia Interactive für die Xbox One entwickelt, erschien im Juli 2020 aber auch für die Switch. Inzwischen hat das Studio das Spiel um zwei Plattformen erweitert, so könnt ihr euch das Spiel jetzt auch für die PlayStation 4 und PlayStation 5 sichern. Um das Spiel auf der PS5 zu spielen, benötigt eure Konsole das neueste System-Update.

Vigor: Was ist das Ziel des Spiels?

Das Ziel von Vigor ist ganz einfach: Am Leben bleiben. Um das zu erreichen, gilt es sich einen Unterschlupf herzurichten, Ressourcen und Equipment zu erbeuten und sich so stetig zu verbessern. Seit Season 3 stehen außerdem mehrere Modi wie Shootout und Elimination zur Auswahl.

In das Abenteuer Vigor könnt ihr euch entweder allein oder gemeinsam mit Freunden stürzen.