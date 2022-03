Bei EA wird aktuell am Remake zum Horror-Klassiker Dead Space gearbeitet und es scheint, dass die Entwicklung gut voran geht. Neben neuem Video-Material wurde kürzlich auch der angepeilte Veröffentlichungszeitraum angekündigt. Schon Anfang 2023 sollen Horror-Fans auf die USG Ishimura zurückkehren dürfen.

Dead Space Facts

Dead Space: Release-Datum und weitere Infos zum Horror-Remake

Die wichtigsten Fakten zum Dead Space Remake:

Genre: Horror, Third-Person-Shooter

Horror, Third-Person-Shooter Setting: Science-Fiction

Science-Fiction Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Plattformen: PS5, Xbox Series X|S, PC

PS5, Xbox Series X|S, PC Release: Geplant für Anfang 2023

Geplant für Anfang 2023 Altersfreigabe: Keine Angabe (Original: Ab 18 Jahren)

Keine Angabe (Original: Ab 18 Jahren) Entwickler: Motive Studios

Motive Studios Publisher: Electronic Arts

Dead Space Remake soll schon Anfang 2023 erscheinen

Die Entwicklung des Remakes von Dead Space scheint gut voranzuschreiten. Die erst im Juli 2021 angekündigte Neuauflage des Horror-Klassikers soll laut einer Ankündigung durch den offiziellen Twitter-Account schon Anfang 2023 erscheinen.

In einem Stream stellten die Entwickler den aktuellen Stand des Projektes vor. Das Remake ist in einer Pre-Alpha-Version bereits komplett spielbar. Der Stream drehte sich vor allem um das Sound-Design von Dead Space, einem gerade für atmosphärische Horror-Spiele extrem wichtigen Gebiet. Ein Video, in dem die Entwickler tief ins Detail gehen, findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Ein kurzer Trailer gibt jedoch einen guten Vorgeschmack auf das Remake:

Dead Space | Atmospheric Walkthrough | Audio Deep-Dive Part 4 (2022)

Zudem gab es interessante Infos zu einer im Vorfeld angekündigten Abweichung von der Vorlage. Im Original ist Protagonist Isaac Clarke noch stumm, im Remake jedoch nicht. In einem weiteren Video könnt ihr euch das A.L.I.V.E.-System anschauen. Je nach Isaacs Zustand sollen sich eine Atmung und seine Stimme verändern. Ob er normal, erschöpft oder verletzt ist, sollte sich auch in den Dialogen widerspiegeln.

Schon im Mai 2022 wird es einen weiteren Stream zum Stand des Dead-Space-Remake geben. Das Release-Fenster Anfang 2023 kann sich natürlich noch verschieben, doch mit der Ankündigung gut ein Jahr zuvor gibt sich EA optimistisch, das Spiel bis dahin fertigzustellen.