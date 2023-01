Einige neue Features von Dead Space überraschen die Fans – und bringen Spieler dazu, sich zum ersten Mal an das Kultspiel zu wagen.

Dead Space Facts

Euch ist Dead Spaß zu hart? Entwickler implementiert Lösung

Dead Space ist und bleibt ein Horrorspiel, bei dem ihr euch nicht nur Schockmomenten, sondern auch brutalen Szenen und Gore stellen müsst. Neben dem Monstergemetzel spricht Dead Space aber auch harte Themen an, und einige Zwischensequenzen sind selbst für Horrorfans zu viel. Entwickler Motive hat deshalb zwei Optionen eingebaut, die Spielern helfen sollen, mit der Brutalität umzugehen.

Dead Space (PS5/PC/Xbox Series) Remake des Horrorklassikers von 2008 für Current-Gen-Konsolen oder PC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.01.2023 22:57 Uhr

Neben Bedienungshilfen wie einer Option für farbenblinde Menschen, könnt ihr im Menü nun auch zwei Einstellungen hinsichtlich der Brutalität des Spiels auswählen. In einem Blogeintrag erklärt Lead-Entwicklers Christian Cimon, was damit gemeint ist:

„Die erste Option wird euch vor kommenden und vielleicht verstörenden Szene warnen, wobei ein reibungslos eingebautes Pop-Up erscheint, das jenes Event beschreibt, welches hinter der nächsten Ecke wartet. Es gibt auch Audio- und Video-Logs, die euch zeigen, was passiert, ehe ihr es spielt. Die zweite Option wird die kommende Szene sogar hinter einem Effekt verstecken. Ihr werdet den Ton hören, aber ein Unschärfeeffekt wird die Szene verbergen, bis sie vorbei ist.“ (Quelle: Offizieller Blogeintrag zu Dead Space)

Cimon erklärt weiterhin, dass diese Optionen nicht die Brutalität gegenüber den Nekromorphs betreffen. Monsterblut wird also weiterhin spritzen, was ja immerhin auch das Herzstück des Spiels ist – es wäre kaum möglich oder sinnvoll, diese Inhalte zu verstecken. Stattdessen verbergen die beiden Einstellungen dargestellte Gewalt gegen Menschen, Suizid und Selbstverletzung.

Dead Space: Beide Zugänglichkeits-Optionen sind hier eingeschaltet und zeigen eine Inhaltswarnung sowie einen Unschärfeeffekt. (Bildquelle: EA)

Die Inhaltswarnungen sind natürlich standardmäßig ausgeschaltet. Auf Reddit freuen sich aber bereits einige Spieler, mithilfe dieser Optionen nun doch noch Zugang zum Kultklassiker zu erhalten (Quelle: Reddit) – immerhin ist es stets individuell, welche Art von Horror man gern aushält und welche einem zu weit geht.

Das Remake von Dead Space ist am 27. Januar 2023 auf PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Seitdem hat es rundum sehr gute Kritiken erhalten und das will was heißen, bedenkt man die großen Fußstapfen, in die es tritt.