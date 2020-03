Ein Feature, das Spielern der PC-Version von Death Stranding bereits versprochen wurde, soll nun auch auf PS4 kommen. Das hat Hideo Kojima persönlich vermeldet.

Wie IGN berichtet, ist schon länger sicher, dass die PC-Version von Death Stranding einen Foto-Modus bekommen soll. Dieser wird nun aber nicht den PC-Spielern vorenthalten bleiben. Im Gegenteil: Aller Voraussicht nach dürfen sich PS4-Spieler darauf freuen, den Modus sogar vor dem PC-Release des Spiels zu erhalten.

In einem Tweet kündigte Hideo Kojima, der Schöpfer von Death Stranding, die Implementierung auf PS4 an:

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery👍😍 pic.twitter.com/Dspi2DpVpS

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 24, 2020