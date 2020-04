Da ein Mitarbeiter bei Kojima Productions positiv auf COVID-19 getestet wurde, müssen neben Hideo Kojima auch die Entwickler von Death Stranding derzeit von zu Hause aus arbeiten. Das Studio gab nun bekannt, dass sich der Release der PC-Version deshalb etwas verspäten wird.

Die PC-Version vom Open-World-Spiel Death Stranding sollte ursprünglich am 2. Juni 2020 erschienen, doch laut Twitter-Post kann Kojima Productions den Termin nicht einhalten. Es werde noch etwas Zeit für die Entwicklung benötigt.

Sehr lang müssen die Fans sich allerdings nicht gedulden, denn es geht hier nur um ein paar Wochen. Das Spiel erscheint nun voraussichtlich am 14. Juli 2020.

