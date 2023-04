Depeche Mode gehen erstmals nach 2018 und nach dem Tod des Keyboarders Andy Fletcher wieder auf Tour. Auch in Deutschland wird es mehrere Konzerte geben. Der Ticket-Vorverkauf startete bereits im Oktober und die Konzerte sind mehr oder weniger restlos ausverkauft. Das neue Album wurde inzwischen veröffentlicht und in den USA hat die Tour begonnen. So gibt es einen ersten Blick auf die Setlist. Zudem steht inzwischen fest, wer als Support bei den Europa-Konzerten auftreten wird.

Kurz nach dem Vorverkaufsstart wurden noch einige Zusatzkonzerte für die Depeche-Mode-Auftritte 2023 in Deutschland angekündigt. Inzwischen sind die Events in Deutschland aber ausverkauft. Über die offiziellen Verkaufswege bei Ticketmaster & Co. gibt es keine Karten mehr. Lediglich vereinzelt tauchen hin und wieder Tickets im System auf. Bei Eventim könnt ihr auf die offizielle Wiederverkaufsplattform Fansale zugreifen, wenn ihr noch auf der Suche nach einer Karte seid.

Das sind die Support-Acts

Erst einige Monate nach der Tour-Ankündigung wird bekanntgegeben, wer als Support bei den Deutschland-Konzerten zu hören sein wird. Je nach Stadt gibt es unterschiedliche Vorgruppen zu hören. Das sind die Vorbands:

Leipzig, 26.05.: Cold Cave

Düsseldorf, 04.06 & 06.06., Bern, 11.06. & München, 20.06.: Young Fathers

Frankfurt, 29.06. & 01.07, Berlin, 07.07.: Jehnny Beth

Hælos, Berlin, 09.07. & Klagenfurt, 21.07

Depeche Mode: Setlist der Tour 2023

Am 23. März 2023 gab es das erste Konzert der „Memento Mori“-Tour in den USA. Es ist die erste Tour ohne Andy Fletcher. In einigen Songs gab es ein Wiedersehen mit dem langjährigen Keyboarder auf der Leinwand. In der Setlist fanden sich 23 Songs, darunter 5 neue Lieder aus dem frisch erschienenen Album „Memento Mori“ sowie viele Hits aus der Band-Geschichte. So sah die Setlist beim ersten Auftritt in Sacramento aus:

Speak To Me (Aufnahme)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking In My Shoes

It's No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak To Me

A Question of Lust

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To

World In My Eyes

Wrong

Stripped

John The Relevator

Enjoy The Silence

Zugaben:

Waiting for the Night

Just Can't Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

(Quelle: Setlist.fm)

Auf eine ähnliche Setlist dürfen sich Fans sicherlich auch bei den Konzerte in Deutschland freuen. Ende Mai geht die Tour in Deutschland los. So sieht es auf der Bühne aus:

„Depeche Mode“-Tour 2023: Ausverkauft, Support-Bands in den USA

In Deutschland macht die Kult-Band sieben Mal Halt. Zudem wird es je ein Konzert in Österreich und der Schweiz geben. Das sind die entsprechenden Tour-Termine von Depeche Mode für 2023:

26.05.2023 Leipzig, Festwiese

04.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

06.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

11.06.2023 Bern, Stadion Wankdorf

20.06.2023 München, Olympiastadion

29.06.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park

01.07.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park (Zusatzkonzert)

07.07.2023 Berlin, Olympiastadion

09.07.2023 Berlin, Olympiastadion (Zusatzkonzert)

21.07.2023 Klagenfurt, 28 Black Arena/Wörthersee Stadion

Dave Gahan und Martin Gore haben bei Twitter angekündigt, wer als Support bei den US-Konzerten zu sehen sein wird. So können sich Fans in Nordamerika auf Kelly Lee Owens freuen. In New York steht die Tochter von Dave Gahan, Stella Rose im Vorprogramm auf der Bühne. Für die Europa-Tour gehen diese Vorbands an den Start:

Depeche Mode: Neues Album 2023 – so hört sich „Memento Mori“ an

Pünktlich zum Tour-Auftakt erscheint Ende März 2023 das neue Depeche-Mode-Album mit dem Titel „Memento Mori“ („Gedenke des Todes“) erscheinen. Auch wenn es der Name anders vermuten lässt, wurde der Albumtitel schon vor dem Tod des Bandkollegen Andy Fletcher gewählt. Die Songs wurden ebenfalls noch mit dem ehemaligen Keyboarder aufgenommen. Das neue Album könnt ihr euch hier im Stream anhören:

Das letzte Studioalbum „Spirit“ erschien vor sechs Jahren.

Memento Mori (Casemade Book CD Album) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.04.2023 08:19 Uhr

Die Konzerte sind mehr oder weniger ausverkauft, es gibt lediglich noch vereinzelte „Platin“-Tickets bei Ticketmaster. Vorsichtig solltet ihr bei Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande sein. Hier findet man womöglich auch noch Karten für die Depeche-Mode-Auftritte in Deutschland. Es handelt sich aber um keine offiziellen Händler, sondern lediglich Zweitanbieter. Die Tickets sind hier oft viel teurer als im normalen Vorverkauf, zudem wird immer wieder von Problemen berichtet, etwa beim Einlass. Ed Sheeran weist sogar explizit darauf hin, dort keine Tickets für seine Konzerte zu kaufen und auch Rammstein sind schon gegen Viagogo vor Gericht gegangen.

