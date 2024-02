Der beliebteste Rucksack auf Amazon kostet jetzt nur noch 21,80 Euro

Müssen gute Rucksäcke teuer sein? Bei Amazon lautet die Antwort: Nein. Der beliebteste Rucksack beim Onlinehändler ist exzellent bewertet und kostet derzeit nur noch 21,80 Euro. Wir erklären, warum der Kassenschlager so populär ist und was die Käufer an ihm lieben.

Beliebtester Rucksack auf Amazon kommt von Travelite

Rucksäcke haben schon lange ihr Langweiler-Image verloren. Heute sieht man Menschen mit Rucksack an jeder Straßenecke. Der Rucksack-Boom liegt auch an niedrigen Preisen. Denn für einen guten Rucksack muss man heute kein kleines Vermögen mehr ausgeben. Der Rucksack-Bestseller auf Amazon kostet oft unter 30 Euro und ist jetzt nochmals reduziert zu haben:

Travelite-Rucksack mit Laptop-Fach (15,6 Zoll), geeignet für Handgepäck Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.02.2024 13:57 Uhr

Trotz des niedrigen Preises ist der Rucksack vom Hamburger Hersteller Travelite exzellent bewertet. Auf 4,7 von 5 möglichen Sternen kommt der Rucksack – bei über 13.000 Rezensionen.

Die Beliebtheit dürfte vor allem an der Vielseitigkeit liegen. Neben einem gepolsterten Laptop-Fach (bis 15,6 Zoll) bringt der Rucksack außerdem ein großes Hauptfach mit sowie zwei große Vortaschen. Dort lassen sich zum Beispiel Handy, Stifte und Notizblock verstauen. Insgesamt beläuft sich das Volumen auf 22 Liter. Zwei Seitentaschen für Trinkflaschen sind ebenfalls dabei.

Perfekt auf Reisen: Der Travelite-Rucksack erfüllt die IATA-Vorgaben für Handgepäck. Im Rückpanel ist außerdem ein Trolley Sleeve integriert. Damit kann der Rucksack bequem und sicher auf einen Trolley aufgesteckt und transportiert werden.

Der Rucksack-Bestseller auf Amazon ist aktuell nochmals günstiger zu haben. (Bildquelle: Travelite/Amazon)

Bei Amazon-Kunden sehr beliebt

Bei Amazon-Kunden kommt der Rucksack richtig gut an. 78 Prozent der Käufer vergeben die Top-Note von 5 Sternen, lediglich 3 Prozent vergeben 2 Sterne oder weniger – eine exzellente Bewertung. Gelobt wird unter anderem der Komfort, die Robustheit sowie die Qualität. „Perfekter Begleiter für den täglichen Gebrauch“, schreibt ein Käufer. Ein anderer hat ihn ebenfalls täglich im Einsatz: „Das ist mein einziger Rücksack, ich nutze ihn täglich und bin vollkommen zufrieden.“

(Hinweis: Die Amazon-Bestsellerliste basiert auf den Verkaufszahlen und kann sich immer wieder ändern).

