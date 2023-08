Kaum eine Film-Trilogie ist so bekannt und beliebt wie Der Herr der Ringe. Fans mögen besonders, wie echt sich das Fantasy-Abenteuer anfühlt. Für die Menschen vor der Kamera wurde es dadurch allerdings in einigen Szenen brenzlig.

Der Herr der Ringe Facts

Der Herr der Ringe: Es gab viele Verletzungen

In Der Herr der Ringe geht es heiß her. Immerhin hat die Trilogie jede Menge epischer Schlachten und packende Action zu bieten. Allerdings ist Mittelerde nicht nur für Orks und Gondor-Soldaten gefährlich. Auch die Schauspieler sind nicht immer unbeschadet davongekommen.

In einigen Fällen lassen sich diese Verletzungen sogar im Film sehen. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Szene, in der Aragorn den Helm eines Uruk-hai tritt. Der darauffolgende Schrei stammt nicht nur von der Trauer über den vermeintlichen Tod von Merry und Pippin. Tatsächlich hat sich Schauspieler Viggo Mortensen in diesem Moment zwei Zehen gebrochen.

In Die Gefährten musste Sam bluten

Auch Sean Astin musste in seiner Rolle als Samweis Gamdschie eine blutige Verletzung hinnehmen. In die Gefährten sollte der treue Freund eigentlich Frodo verfolgen, der gerade mit seinem Boot davonfährt. Dabei trat Austin allerdings auf ein Stück Glas im Wasser, das eine tiefe Wunde zurückließ. Frodo-Schauspielr Elijah Wood konnte das Geschehen nur mit „Das ist eine Menge Blut“ kommentieren.

Gefährliche Szene: Lebensgefahr in Die Zwei Türme

Während der Dreharbeiten für die drei langen Filme gab es sogar noch mehr Verletzungen, die allerdings etwas glimpflicher abliefen. So fiel Orlando Bloom in einer Szene vom Pferd und das Double für Gimli auf ihn. In der Folge brach er sich eine Rippe, konnte aber einen Tag später weitermachen.

Ernst wurde es noch einmal für Mortensen als er erneut die Leidenschaft für seine Rolle vor die eigene Sicherheit stellte. In Die zwei Türme sollte der zukünftige König eigentlich auf dem Rücken durch einen Fluss treiben. Die schnelle Strömung zog ihn dabei allerdings unter Wasser und das schwere Kostüm verhinderte das Auftauchen. Glücklicherweise konnte er sich noch rechtzeitig befreien. Im unten verlinkten Video könnt ihr euch die Szene bei Minute 5:42 ansehen.

Zu einer ähnlichen Beinaheverletzung kam es auch im Kampf zwischen Aragorn und Uruk-Hauptmann Lurtz. Dort schleudert der Uruk-hai sein Messer nach dem Helden, der es dann heldenhaft pariert. Eigentlich hätte er Aragorn allerdings verfehlen sollen. Durch das Make-up verschätzte sich der Schauspieler allerdings in seinem Wurf. Die schnellen Reflexe Mortensens haben hier eine ernste Verletzung verhindert und für eine coole Szene gesorgt.

Der Herr der Ringe: Extended Edition Trilogie [4K Ultra-HD] [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2023 14:38 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.