Der Herr der Ringe: Fan-Liebling macht Hoffnung auf spektakuläres Film-Comeback

21 Jahre ist der Release von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs mittlerweile her. Viele der Stars haben Mittelerde seitdem hinter sich gelassen, doch mit Viggo Mortensen signalisiert jetzt Aragorn höchstpersönlich Bereitschaft, in das Film-Universum zurückzukehren.

Der Herr der Ringe: Aragorn-Star stellt Film-Rückkehr in Aussicht

Mit Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs hat Regisseur Peter Jackson 2003 die gefeierte Fantasy-Trilogie zu einem phänomenalen und preisgekrönten Abschluss gebracht. Doch wie die letzten Jahre gezeigt haben, kehrt Hollywood immer wieder zu dem Tolkien-Universum zurück.

Nach den enttäuschenden Der-Hobbit-Filmen und der kontroversen Amazon-Serie Die Ringe der Macht befinden sich bereits weitere Filmprojekte in der Pipeline. Möglicherweise könnte in einem zukünftigen Projekt auch Viggo Mortensen als Aragorn ein Comeback feiern, wie der Schauspieler in einem Interview angekündigt hat.

The Hunt for Gollum: Neues Der-Herr-der-Ringe-Projekt erscheint 2026

In dem Gespräch mit GQ bekräftigt Mortensen, dass er die Rolle von Aragorn gerne gespielt habe und bereit wäre, zu dem Charakter zurückzukehren. Allerdings müsse ein Comeback für die Figur Sinn ergeben und auch von seinem Alter her müsste es passen. (Quelle: GQ)

Diese Einschränkung dürfte einerseits für so manche Projekte problematisch werden, da Mortensen mittlerweile 65 Jahre alt ist. Der 2026 kommende Film The Hunt for Gollum beispielsweise spielt vermutlich parallel zu einigen Ereignissen in Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Dass Aragorn hier plötzlich 20 Jahre älter ist, müsste mit Special Effects und Make-Up übertüncht werden – oder es müsste mit Rückblenden gearbeitet werden.

Andererseits lebt Aragorn im Herr-der-Ringe-Kanon bis ins reife Alter von 210 Jahren. So gesehen bleiben Mortensen noch locker einige Dekaden, um erneut in seine berühmteste Rolle zu schlüpfen. Dass er sich nun öffentlich dazu bereiterklärt, könnte durchaus die Macher bei Warner Bros. auf den Plan rufen, denn von Michael Keatons Batman über Leonard Nimoys Spock bis hinzu Keanu Reeves’ Neo herrschte in den letzten Jahren in Hollywood ja nicht gerade ein Mangel an Comebacks von alternden Lieblingscharakteren.

