Es ist traurig, wenn ein geliebter Mensch diese Welt verlassen muss, doch schön zu sehen, wenn das viele Menschen zusammenbringt, um an ihn zu denken. Nach dem Tod von Bilbo-Schauspieler Ian Holm, trauern die Fans gemeinsam.

Herr der Ringe Online Facts

Der Herr der Ringe Online ist derzeit der richtige Ort für Fans, um an Bilbo-Schauspieler Holm zu denken. Hunderte Spieler versammelten sich in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Server-Events, um dem mit 88 Jahren verstorbenen Mann Tribut zu zollen. Sie trafen sich in Gasthäusern, musizierten zusammen und organisierten Trauermärsche, an denen Hunderte teilnahmen.

Der Herr der Ringe Online: Hier wird er für immer leben

Ein besonders schönes Beispiel für die gemeinsame Trauer um Ian Holm ist ein veröffentlichtes Video, das auf dem Server Laurelin entstand. Die Spieler sind gemeinsam nach Shire gelaufen, haben Feuerwerk steigen lassen und sich im Anschluss gemeinsam in ein Gasthaus gesetzt, um ihm „eine gute Reise zu wünschen“.

„Der Herr der Ringe Online“ Entwickler Standing Stone Games ist von dem Zusammenhalt der Communitys beeindruckt und verlängert deswegen die Baggins Geburtstags-Quest bis zum 23. Juli 2020 und das Frühlings-Event bis zum 29. Juli 2020.

Auch wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans und wünschen ihm ebenfalls eine gute Reise.