Nach weniger als einem Jahr ist Schluss: Die Meta-Netzwerke Facebook und Instagram verabschieden sich von NFTs. Man möchte sich jetzt auf andere Möglichkeiten konzentrieren, um Kreative zu unterstützen. Reels sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Meta stoppt Unterstützung für NFTs

Der Facebook-Konzern Meta hat angekündigt, dass es nach nur einem Dreivierteljahr den Support für Non-fungible Tokens (NFTs) einstellt. Bei NFTs handelt es sich um digitale Sammlerstücke oder Echtheitszertifikate, die kurzzeitig einen echten Hype erlebten, dann aber kaum noch gefragt waren. Meta hatte NFTs erstmals im Mai 2020 bei Instagram getestet und im Juli 2022 dann in rund 100 Ländern eingeführt.

Der Konzern will sich nun auf andere Möglichkeiten konzentrieren, um Kreative zu unterstützen. Die Kurzvideos von Reels sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Zudem will Meta verstärkt in Fintech-Tools investieren, um Zahlungen über Meta Pay zu vereinfachen und Messaging-Zahlungen anzubieten (Quelle: The Verge).

Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte zuvor bereits angekündigt, dass das Unternehmen 2023 zum „Jahr der Effizienz“ machen will. Auch deshalb dürften die NFT-Integrationen und das Reels-Play-Bonusprogramm eingestellt werden. Im vergangenen Jahr wurden auch das Diem-Projekt und die digitale Brieftasche Novi von Meta eingestellt.

NFTs: Der Hype ist vorbei

Nicht zuletzt aufgrund des Metaverse-Konzepts von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wurden NFTs als eine Möglichkeit betrachtet, digitale Objekte in virtuellen Welten zu besitzen und zu handeln. Jedoch hat die Begeisterung sowohl für NFTs als auch für das Metaverse seitdem merklich nachgelassen. Der NFT-Hype erreichte seinen Höhepunkt vor etwa zwei Jahren, als ein einzelnes digitales Kunstwerk von Mike Winkelmann bei einer Christie's-Auktion für mehr als 69 Millionen Dollar verkauft wurde.

