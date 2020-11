Mit der brandneuen Erweiterung Jenseits des Lichts beginnt in Destiny 2 ein neues Kapitel. Die Entwickler von Bungie haben sich zum Release der Erweiterung etwas ganz besonderes ausgedacht und kreieren ein gigantisches Graffiti mitten in Berlin. Außerdem könnt ihr coole Preise gewinnen!

Destiny 2: Jenseits des Lichts feiert großen Release

Seit dem 10. November können sich Spieler in die neue Erweiterung von Destiny 2 mit dem Namen Jenseits des Lichts stürzen. Die Entwickler von Bungie haben sich zur Feier des neuen Kapitels einiges einfallen lassen.

Dafür sind die Entwickler eine Kooperation mit dem Berliner Urban-Art-Trio „Die Dixons“ eingegangen, die in Berlin Wedding ein riesiges handgemachtes Graffiti an eine Hauswand gezaubert haben. Das Besondere: Das Graffiti ist nicht nur in cooler Kleinarbeit entstanden, sondern ist sogar aufwendig animiert.

So erstrahlt der aus Destiny bekannte Hüter sogar in der Nacht in beeindruckenden Farben. Schaut euch das Entstehungsvideo und das Artwork gerne auf YouTube an:

Postet euer Gaming-Setup mit Destiny 2

Das Artwork wird vom 14. - 28. November von einem Social-Media-Wettbewerb begleitet. Unter dem Hashtag #GuardiansStayHome können Spieler weltweit an dem Wettbewerb teilnehmen, um coole Preise abzustauben.

Dafür müsst ihr ein Bild eures Gaming-Setups (egal ob Konsole oder PC) mit einer Szene aus Destiny 2 auf Twitter teilen. Eure Chancen für die Preise steigen, wenn ihr zusätzlich dem Kanal folgt und das Foto auf Instagram postet. Hier findet ihr die genauen Informationen zum Wettbewerb.

Die Aktion dient dazu, Spieler zu ermutigen in der aktuellen Lage zuhause zu bleiben, gesund zu bleiben und dies am besten beim Zocken zu erreichen.

Ab dem 08. Dezember wird eine optimierte Version von Destiny 2 für die Next-Gen-Konsolen veröffentlicht, bei der ihr von einer rundum verbesserten Performance profitieren könnt. Sowohl für die PS5, als auch die Xbox Series X/S erhaltet ihr ein kostenloses Upgrade für das Spiel.