Es ist Schluss mit der Epic Store-Exklusivität für Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls und Heavy Rain. In ein paar Wochen erscheinen die Spiele auch auf Steam.

Wie Quantic Dream via Pressemitteilung sind ihre Spiele Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls und Heavy Rain schon bald auch über den Steam Store erhältlich. Die Spiele feierten im Epic Games Store ihr PC-Debüt doch diese Exklusivität hat nun ein Ende.

Ab dem 18. Juni 2020 dürfen PC-Spieler die ausschließlich Steam die Treue geschworen haben, in der Welten von David Cage und dem Team bei Quantic Dream eintauchen.

Über die Produktseiten im Steam Store von Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls und Heavy Rain besteht bereits die Möglichkeit Demos herunterzuladen oder sich die Spiele der Wahl schon mal auf den Wunschzettel zu packen.

Welches der drei Spiele ist euer Favorit, über dessen Steam-Release ihr euch am meisten freut?