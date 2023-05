Die App von Deutscher Post und DHL ist zu einem Muss auf fast jedem Smartphone in Deutschland geworden. Wer etwa Packstationen nutzen oder unabhängig von Postfilialen sein will, kommt um die Anwendung kaum herum. Jetzt holt die Deutsche Post DHL Group eine wichtige Funktion zurück, die Nutzer schon vermisst hatten.

Deutsche Post AG Facts

Deutsche Post & DHL: Strichcode-Funktion kehrt in die App zurück

Mit der App Deutsche Post & DHL kommen viele Funktionen rund um Paket- und Postversand auf euer Handy. Wer auf die angewiesen ist, wird kaum auf den praktischen Alltagshelfer verzichten wollen. Frei von Kritik ist die Anwendung dabei zwar lange nicht, wie etwa die mittelprächtige Bewertung von 3,6 Sternen im Google Play Store zeigt. Doch jetzt geben die Entwickler deutschen Verbrauchern, was sie haben wollen.

Denn mit Version 9.3 kommt der Strichcode der Kundennummer wieder zurück. Deutsche Post/DHL hatten die Funktion zuvor seit einiger Zeit nicht mehr integriert. Laut den App-Informationen in Apples App Store führe man die Funktion „auf vielfachen Kundenwunsch“ hin jetzt wieder ein.

An der Packstation können Kunden den Strichcode über die App aufrufen und einscannen, um sich etwa den Einlieferungsbeleg der Sendung direkt per E-Mail zuschicken zu lassen. Außerdem können so auch wieder Bonuspunkte über den Strichcode gesammelt werden.

Ihr findet den Strichcode ab Version 9.3 über den Reiter „Packstation“, indem ihr dort „Versenden“ auswählt.

Das Ganze hat jedoch einen Haken: Bisher steht Version 9.3 nämlich nur über den App Store von Apple zur Verfügung. Damit bleibt die lang erwartete Rückkehr des Strichcodes zunächst noch Nutzerinnen und Nutzern eines iPhones vorbehalten. Bei Apple erntet die App eine deutlich bessere Bewertung mit 4,6 Sternen als bei Android-Nutzern.

Post & DHL Deutsche Post AG

Post & DHL Deutsche Post DHL

Wann genau das Update auf Version 9.3 auch in Googles Play Store aufschlägt und damit noch einmal deutlich mehr Nutzerin zur Verfügung steht, wissen wir nicht. Derzeit wird von Google noch die Verison 9.2.3.52 angeboten. Es sollte allerdings nicht allzu lange dauern.

DHL ist nicht die einzige Möglichkeit, eure Pakete zu verschicken. Wir haben die Paketdienstleister im direkten Vergleich:

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Post und DHL in der Kritik: Altes App-Problem bleibt ungelöst

Andere Problemfälle der App werden damit offenbar nicht behoben. So steht etwa der Zwang zur Nutzung der App für die beliebten Packstationen immer wieder in der Kritik.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.