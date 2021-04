Ob Indie-Entwickler oder Millionen-Budgets, gestern war es wieder soweit: Deutschland feierte die besten Videospielkreationen des vergangenen Jahres. Welche Spiele nominiert waren und welche davon unter den glücklichen Gewinnern sind, erfahrt ihr bei uns.

Promis moderieren Deutschen Computerspielpreis

Am Dienstagabend wurde der Deutsche Computerspielpreis 2021 vom Verband der deutschen Games-Branche verliehen. Moderiert wurde die Online-Show von Barbara Schöneberger und Uke Bosse. Nicht nur Titel wurden in insgesamt 15 unterschiedlichen Kategorien verliehen, sondern auch Teams geehrt. Ausgeschüttet wurde Preisgelder in Höhe von insgesamt 790.000 Euro.

DCP: Bestes deutsches Spiel

Den Sieg in dieser Kategorie holte sich das Echtzeit-Taktikspiel „Desperados 3“. Das Spiel des Münchner Entwicklers „Mimimi Games“ setzte sich gegen das Action-Adventure „Cloudpunk“ und das Echtzeitstrategiespiel „Iron Harvest“ durch. Gleichzeitig gewann das Münchner Entwicklerstudio auch die Auszeichnung für das „Studio des Jahres“.

Aber auch „Cloudpunk“ ging an diesem Abend nicht leer aus. Das Spiel des Indie-Studios „ION Lands“ sicherte sich in der Kategorie „Beste Spielwelt und Ästhetik“ Rang eins. Den Nachwuchspreis für das beste Debüt erhielt das Strategiespiel „Dorfromantik“. „Passing By“ sicherte sich die Anerkennung in der Nachwuchs-Kategorie als „Bester Prototyp“.

Bestes Familienspiel wurde „El Hijo - A Wild West Tale“, das sich an „Curious Expedition 2“ und „Dorfromantik“ vorbeischob. „The Last of Us Part 2“ erhielt die Auszeichnung als bestes internationales Spiel.

Ehrenauszeichnung beim DCP vergeben

Ein Sonderpreis wurde von der Jury für die „Indie Arena Booth Online 2020“ vergeben. Hierbei erhielten kleine Entwickler-Studios auf der Gamescom die Möglichkeit, sich Fans im Rahmen einer eigenen digitalen Spielumgebung zu präsentieren.

Die Streamerin Jasmin K., besser bekannt unter ihrem Pseudonym „Gnu“, wurde zur Spielerin des Jahres gewählt. Ihre Live-Videos zählen zu den bekanntesten und erfolgreichsten in Deutschland.

Falls ihr das frisch gekrönte „Desperados 3" selbst ausprobieren wollt:

Auf der Übersichtsseite des DCP könnt ihr nicht nur alle aktuellen Gewinner nochmal nachlesen, sondern auch alle, die in den vergangenen Jahren einen Preis für sich beanspruchen konnten.

Wir gratulieren allen DCP-Gewinnerinnen und Gewinnern und hoffen auch im kommenden Jahr zahlreiche interessante, innovative und herausfordernde Spiele sehen zu dürfen.