Wenn ihr an Wärmepumpen denkt, habt ihr sicher die kleinen Kästen in der Nähe von Häusern im Kopf, wie im Titelbild zu sehen. Tatsächlich wird die Technologie zukünftig dafür sorgen, dass tausende Häuser mit Fernwärme versorgt werden. Möglich macht das ein deutsches Unternehmen, welches in Dänemark zwei Monster-Wärmepumpen aufgebaut hat.

Gigantische Wärmepumpen für Fernwärme genutzt

Wärmepumpen gehört die Zukunft, da dürften sich viele einig sein. Deutschland ist beim Einsatz ganz weit hinten in Europa. Es wurden nur 5,72 Wärmepumpen auf 1.000 Haushalte verbaut, während in den skandinavischen Ländern wie Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark bis zu 69 Wärmepumpen auf 1.000 Haushalte zum Einsatz kommen (Quelle: T-Online). Doch nicht jeder wird sich eine Wärmepumpe anschaffen müssen, um von der klimafreundlichen Technologie zu profitieren. Wärmepumpen können auch für Fernwärme eingesetzt werden.

Das deutsche Unternehmen MAN Energy Solutions (MAN ES) hat kürzlich in Dänemark zwei gigantische Wärmepumpen verbaut, die mit einer Leistung von 48 Megawatt (MW) 27.000 Häuser mit Wärme versorgen können. Hier schafft sich nicht jeder Haushalt selbst eine Wärmepumpe an, sondern wird über ein Fernwärmenetz versorgt. Die Effizienz ist dabei wie bei kleinen Wärmepumpen sehr groß. Auf 1 kWh an Stromverbrauch kommen etwa 3 bis 4 kWh an Wärme heraus. Bereits 2030 möchte Esbjerg in Dänemark so klimaneutral werden und ist auf einem guten Weg, das auch zu schaffen.

Generell sei das Interesse laut MAN Energy Solutions (MAN ES) an großen Wärmepumpen aktuell riesig. Damit könnten dann auch Häuser versorgt werden, bei denen keine eigene Wärmepumpe verbaut werden kann (Quelle: BBC). Aber auch bei normalen Wärmepumpen boomt das Geschäft, sodass selbst Panzer-Hersteller einsteigen.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

Fernwärme über Wärmepumpen mit großem Vorteil

Der große Vorteil dieser Lösung wäre, dass sich nicht jeder eine Wärmepumpe anschaffen müsste, sondern man die produzierte Energie nur bezahlen muss. Genau so funktioniert Fernwärme bereits in Deutschland. Hier ist das Netz aber nicht gut ausgebaut, sodass die Infrastruktur dafür erst geschaffen werden muss. Die Technologie wäre in Deutschland vorhanden, um das zu schaffen.