Deutschland im Nachteil: Neuer Streaming-Hit weder bei Netflix noch sonstwo

In früheren Zeiten war es ganz normal, dass erfolgreiche US-Serien erst nach vielen Monaten oder gar Jahren nach Deutschland kamen. Mit Netflix und den anderen Streaming-Diensten gehört dies der Vergangenheit an. Oder etwa nicht? Jetzt startete in den USA mit „Ted“ eine heiß ersehnte TV-Serie, deren Deutschland-Start noch immer unklar ist. Warum ist das so und welche Möglichkeiten gibt es, die Serie dennoch zu sehen?

Ihr erinnert euch doch ganz bestimmt noch an Ted, den sprechenden Teddybären? Der Film über den meist fluchenden und kiffenden Teddy war der Überraschungshit des Jahres 2012 in den Kinos. Drei Jahre später kam noch eine Fortsetzung in die Lichtspielhäuser.

Nicht bei Netflix und Co: Ted die Serie offiziell nicht in Deutschland zu sehen

Ted-Erfinder und -Sprecher Seth MacFarlane widmete sich einem neuen erfolgreichen Projekt – „The Orville“ startete als eine Art Parodie auf Star Trek und entpuppte sich am Schluss doch tatsächlich als die bessere Science-Fiction-Fernsehserie. Nach der finalen Staffel hatte MacFarlane wieder Zeit für das geliebte Stofftier und die Idee einer Ted-Serie statt eines dritten Ted-Films wurde Wirklichkeit.

Gefilmt wurde ab August 2022. Nun feierte Ted die Serie am 11. Januar 2024 ihre Premiere auf dem US-amerikanischen Streaming-Dienst Peacock. Mit einem Schlag wurden alle sieben Episoden der ersten Staffel veröffentlicht. Fans der Filme können seitdem neue Abenteuer von Ted und seinem Kumpel John Bennett erleben.

Ted ist zurück und macht um Deutschland noch einen Bogen:

Der wird aber nicht mehr von Mark Wahlberg gespielt, sondern von Max Burkholder. Der Grund dafür ist plausibel: Ted die Serie ist ein Prequel und spielt im Jahr 1993, also nahezu 20 Jahre vor den Ereignissen des ersten Filmes.

John ist 16 und geht noch zur Schule. Auch Ted kann sich der Bildung nicht mehr entziehen und muss ab sofort in die Schule gehen. Die Serie führt noch weitere Charaktere ein, darunter Scott Grimes als Matty Bennett, Johns Vater. Die Mutter Susan Bennett wird von Alanna Ubach gespielt. Und da ist noch Blaire Bennett (Giorgia Whigham), Johns Cousine, die ins College geht und ebenso mit im Haus lebt.

Leider können deutsche Fans des Teddybären all dies momentan offiziell nicht sehen. Peacock ist in Deutschland nicht verfügbar und lizenziert die eigenen Inhalte frei auf dem deutschen Markt. Gegenwärtig ist aber nicht bekannt, wer die Serie hierzulande zeigen wird und ob diese überhaupt kommt. Deutsche Zuschauer müssen also abwarten und sich gedulden bis Netflix, Amazon, Disney+ oder wer auch immer zuschlägt.

Dies ist bedauerlich. Die Serie konnte mit 58 Prozent zwar nicht die Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes überzeugen, aber ganze 90 Prozent der Zuschauer finden Ted die Serie toll. Ebenso beeindruckt eine IMDb-Bewertung von 8,0.

Das Problem hatten wir bereits vor zwei Jahren thematisiert:

Wie trickst ihr Peacock aus?

Wer in Deutschland den neuen Streaming-Hit jetzt schon sehen will, muss zu Tricks greifen. Zunächst bedarf es eines VPN-Dienstes (aktuelle Angebote ansehen). Ihr müsst also Peacock vorspielen, ihr würdet euch in den USA befinden. Allerdings bedarf es für ein Peacock-Abo noch einer US-Kreditkarte. Umgehen könnt ihr dies nur, wenn ihr das Abo in der Peacock-App über Apple Pay oder Google Pay bezahlt.

Doch dafür benötigt ihr als iPhone-Nutzer auch ein US-amerikanisches Apple-Konto. Android-Nutzer benötigen äquivalent ein US-Google-Konto. Unterm Strich: Ziemlich kompliziert, nur um eine neue Serie sehen zu können. Die meisten Fans werden daher wohl einfach warten müssen.