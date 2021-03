Zum Wochenstart tut sich einiges auf der heimischen Mattscheibe: Die neue Staffel „Die Höhle der Löwen“ startet, der Quiz-Klassiker „Wer wird Millionär?“ muss verschoben werden und auch für Action-Fans und Wissbegierige ist etwas dabei.

Die Höhle der Löwen und Wer wird Millionär dominieren den Montagabend

Mit der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) legt die Fernsehwoche am Montag, dem 22. März, einen guten Start hin. Eifrige Gründer werden wieder ihre Produkte und die Firmen dahinter vorstellen, immer in der Hoffnung auf einen guten Deal. Als Investoren und Jury sind dabei: Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Ralf Dümmel, Dr. Georg Kofler, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg.

Wer es bis zum Start um 20:15 Uhr auf VOX nicht mehr aushalten kann und Besitzer eines iPhones ist, kann sich bereits ab 19 Uhr einstimmen. Dann beginnt unter dem Titel „Die Höhle der Löwen – Der Warm-up Talk“ eine Clubhouse-Runde mit den Investoren und Moderator Amiaz Habtu.

Zu einer Programmänderung kommt es bei RTL: Der Quiz-Klassiker „Wer wird Millionär?“ wird auf 20:30 Uhr verschoben. Grund dafür ist das vorangehende „RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise – Lockdown an Ostern?“ ab 20:15 Uhr. Aufgrund der heute laufenden Beratungen zur möglichen Verlängerung sind weitere Verschiebungen im Abendprogramm nicht ausgeschlossen.

Action und Dokumentationen für Fernsehfreunde, Streaming als Alternative

Auf actiongeladene Unterhaltung setzt Kabel 1 um 20:15 Uhr mit „Speed“, in den Hauptrollen die Hollywood-Größen Keanu Reeves und Sandra Bullock, die gemeinsam einen mit einer Bombe versehenen Bus und dessen Insassen retten müssen. Das ZDF setzt mit „Jason Bourne“ ebenfalls auf hochkarätige Besetzung und Action. Beginn ist um 22:15 Uhr.

Freunde von Dokumentationen werden heute ebenfalls fündig: ARD zeigt um 20:15 Uhr die Naturdoku „Wildes China“. Im WDR läuft „Der Vorkoster“ um 20:15 Uhr und zeigt unter dem Thema „Viel mehr als nur Döner“, was die türkische Küche abseits von Imbissbuden zu bieten hat. Und der NDR begleitet in der Reihe „45 Min“ junge Fußballer auf dem steinigen Weg zum Traumberuf als Profi-Kicker.

Für wen im regulären Fernsehprogramm nichts dabei ist, der oder die kann auf Streaming-Anbieter ausweichen. Mit „Falcon and The Winter Soldier“ hat am Freitag die zweite Marvel-Serie auf Disney+ erfolgreich Premiere gefeiert, Folge 1 steht für Abonnenten bereit.