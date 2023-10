DHL-Konkurrent gibt auf: Neuer Anbieter verlässt Deutschland schon wieder

DHL ist der praktisch unangefochtene Marktführer für Paketsendungen in Deutschland. Genau daran wollte Instabox mit seinen knallroten Paketstationen etwas ändern. Noch nie gesehen? Das wird so bald wohl auch nichts, denn statt DHL anzugreifen, gibt das schwedische Unternehmen jetzt schon wieder auf. Was ist geschehen?

DHL-Konkurrent zieht Konsequenzen: Instabox verlässt deutschen Markt

Instabox zieht sich aus Deutschland zurück. Das schwedische Unternehmen hatte erst 2022 damit begonnen, Pakete an Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande zu liefern – beziehungsweise dafür ein Netz aus eigenen Packstationen aufzubauen.

Keine zwei Jahre nach dem Startschuss rückt das Ziel, DHL und Co. Konkurrenz zu machen, aber wohl in so weite Fernen, dass man es besser gleich wieder bleiben lässt. Wie der Logistik-Blog Trans.info berichtet, konnte Instabox in den vergangenen Monaten nicht das erhoffte Volumen erreichen. So erkläre Instabee, das Nachfolge-Unternehmen von Instabox nach einer Fusion, das Aus für den deutschen Markt.

Schon zuvor hatten sich die Probleme für den vermeintlichen DHL-Konkurrenten angehäuft. Recht genau ein Jahr nach dem Start im Frühjahr 2022 hatte Instabox seinen Versand sowie die markanten roten Abholstationen in mehreren Städten wieder aufgegeben. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Hauptstadt, um später von Berlin aus das Geschäft wieder auszuweiten.

Auch nach dem Ende von Instabox sind DHL und diese Alternativen weiter verfügbar:

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Was das Ende von Instabox für Kunden bedeutet

Auch dieser Plan ist inzwischen gescheitert. Das offenbar wohl ohnehin geringe Liefervolumen soll verringert werden, bis Ende Oktober will Instabox alle laufenden Geschäfte abgewickelt haben. Dann ist also Schluss. Wer eine Lieferung via Instabox bis dahin noch erwartet, sollte sich keine Sorgen machen. Unterwegs dürfte durch das kommende Ende keine Sendung gefährdet werden.

Ob das Aus von Instabox in Deutschland endgültig ist, gilt es noch abzuwarten. „Wir glauben nach wie vor, dass es auf dem deutschen Markt einen Platz für unsere Dienstleistungen gibt und hoffen, eines Tages wiederkommen zu können“, heißt es abschließend in der Mitteilung des Unternehmens.