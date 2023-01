Möglicherweise müsst ihr aktuell etwas länger auf einen Brief oder ein Paket warten. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Streik in den Brief- und Paketzentren der Deutschen Post aufgerufen.

Grund für den Post-Streik sind Uneinigkeiten zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Deutschen Post AG. Start für den Streik bei der Deutschen Post war bereits gestern, Donnerstag, den 19.01.2023. Heute soll den ganzen Tag gestreikt werden. Zum Wochenende und Anfang der kommenden Woche dürfte der Versand von Briefen und DHL-Paketen also etwas länger dauern. Weitere Streiks wurden von ver.di bereits angekündigt.

Post-Streik heute: Warum wird gestreikt?

Ver.di fordert für die 160.000 Tarifkräfte der Deutschen Post AG 15 Prozent mehr Lohn und 200 Euro mehr für Auszubildende. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten haben. Die aktuellen Tarifverhandlungen sind in der zweiten Runde zu keinem Ergebnis gekommen, weshalb sich die Gewerkschaft zu dem Schritt gezwungen sieht, einen Streik auszurufen. Die Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis zum Streik:

„Dass die Arbeitgeber den Ausgleich von Reallohnverlusten verweigern, ist angesichts der Milliardengewinne des Konzerns eine Provokation.“

Die Deutsche Post weist die Forderungen zurück mit der Begründung, sie seien „realitätsfern“. Weitere Tarifgespräche folgen am 8. Februar. Je nach Ausgang könnte es dann zu einer neuen Streikrunde kommen.

Start für den neuen Poststreik war Donnerstag, der 19. Januar.

Der Streik soll noch heute laufen.

Wo wird gestreikt? Der Aufruf gilt bundesweit .

. Auch am Wochenende könnte die Arbeit niedergelegt werden.

Viele Bestellungen, Briefe, Rechnungen und mehr könnten liegenbleiben und erst verzögert ausgeliefert werden.

Wann kommt mein Paket? Störungen online, Sendungen per Telefon prüfen

Es ist unklar, wie viele Beschäftigte dem Streikaufruf folgen und ihre Arbeit niederlegen werden. Möglicherweise landet also auch heute Post in einigen Briefkästen. Da aber auch die Verteilerzentren bestreikt werden, dürften viele Sendungen gar nicht erst an die Zulieferer gelangen. Auch ohne Streiktage kommt es immer wieder vor, dass Briefe erst verzögert ausgeliefert wurden. Die Beschwerden haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Die Post verweist auf einen hohen Krankenstand und allgemein zu wenig Personal:

Aktuell gibt es in allen Bereichen Deutschlands Auswirkungen durch den Poststreik

Auf der Webseite der Deutschen Post und bei der DHL könnt ihr unter Angabe eurer Postleitzahl überprüfen, ob auch eure Sendung, euer DHL-Paket oder Brief durch den Streik verspätet eintreffen wird.

Zudem könnt ihr per Hotline Informationen zur DHL- und Postsendung erfragen: 0228 - 763 67 650 (Mo - Fr, 7-20 Uhr, Sa von 8 - 14 Uhr)

Eine Selbstabholung von bereits verschickten Sendungen, Paketen und Briefen in einer Postfiliale ist nicht möglich.

Eine fest zugesicherte Lieferzeit gibt es bei der Deutschen Post nicht.

Ansprüche durch verspätet gelieferte Briefe können daher höchstens gegen den Versender geltend gemacht werden.

Ausnahme machen hier bestimmte Liefer-Services wie „Express“. Wird die Sendung hier nach der versprochenen Laufzeit geliefert, muss die Post haften.

Allerdings gibt es hier eine Klausel in den AGB, nach denen eine Haftung bei bestimmten Fällen, zum Beispiel durch höhere Gewalt oder eben Streiks, ausgeschlossen wird.

Verderbliche Ware sollte im Falle eines Streiks zusätzlich verpackt werden. Im Zweifelsfall sollte bei einem drohenden, größeren Poststreik auf eine Versendung verzichtet werden.

Alternative Lieferdienste wie PIN, DPD und Co. sind vom Streik nicht betroffen. Lest zum Thema auch: Wann kommt mein Paket? Uhrzeiten für DHL, Hermes, UPS und mehr online ermitteln.

