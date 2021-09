DHL hebt für Unternehmenskunden die Paketpreise an. Privatkunden sollen aber weiter die gleichen Preise zahlen wie bisher. Diese Rechnung dürfte allerdings nicht aufgehen, auch wenn man tatsächlich nicht an den Kosten für Endkunden dreht.

DHL hebt Paketpreise an: Unternehmen zahlen ab Januar drauf

Bei DHL steht eine Preisanpassung an: Zum 1. Januar 2022 werden die Versandkosten pro Paket steigen, allerdings nur für Unternehmen. Grund sind gestiegene Transport- und Personalkosten, außerdem werde man weiter in den Ausbau der Lieferinfrastruktur und Digitalisierung investieren.

Wie hoch genau die Kosten steigen werden, hat man nicht bekannt gegeben. Sie sollen aber für Listenpreise ebenso gelten wie für „Geschäftskunden mit individuell vereinbarten Konditionen“ (Quelle: DHL). Das spricht dafür, dass es keine einheitliche Preissteigerung geben wird.

Preise für Privatkunden von DHL bleiben unverändert

Vorgesehen ist neben der allgemeinen Preisanpassung auch ein Aufschlag für besonders schwere Sendungen über 20 kg. Auch dabei bezieht man sich explizit auf Geschäftskunden. DHL macht klar: „Die Preise für den DHL-Paketversand durch Privatkunden bleiben unverändert.“

Das dürfte alle Verbraucherinnen und Verbraucher freuen, die in erster Linie als private Versender mit DHL zu tun haben. Allerdings gibt es weit mehr Empfänger – und sie werden früher oder später wohl draufzahlen.

Online-Händler geben Lieferkosten oft an Kunden weiter

Schließlich geben viele Online-Händler zumindest unterhalb einer bestimmten Bestellmenge die Versandkosten an ihre Kunden weiter. So zieht DHL zwar nicht die Kosten direkt bei seinen Paketkunden an, trotzdem dürfte die Belastung für Endverbraucher steigen.

Dabei kommt es auch darauf an, wo ihr als Kunden bestellt. Sollte ein Onlineshop etwa nur mit einem anderen Paketservice wie beispielsweise Hermes oder DPD versenden, hat die Preisänderung von DHL dort keine Auswirkungen. Amazon auf der anderen Seite liefert gerade in Großstädten oft Prime-Sendungen eigenständig aus. Hier ist eine Preissteigerung der Lieferkosten damit eher unwahrscheinlich.

Kundinnen und Kunden, die regelmäßig online bestellen, sollten generell darauf achten, mit welchem Lieferdienst die Pakete kommen – das kann auch für eine eventuelle Rücksendung entscheidend sein. Und in Zukunft auch eine Frage der Kosten.