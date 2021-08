Nächste Woche startet die Open Beta zu Diablo 2: Resurrected und zum ersten Mal steht als Fans die Neuauflage von Blizzards beliebten Action-RPG offen. Für Vorbesteller gibt es bereits in den kommenden Tagen einen Vorabzugang.

Diablo 2: Resurrected Facts

Bis zum Release von Diablo 2: Resurrected Ende September sind es noch ein paar Wochen, wer es bis dahin aber nicht aushält, kann das Remaster schon mal in einer Open Beta anspielen. Für Vorbesteller gibt es die Möglichkeit, sogar schon ab dem 13. August nach Sanktuario zurückzukehren.

Open Beta und Early-Access-Wochenende zu Diablo 2: Resurrected

Vorbesteller können bereits am 13. August ab 19:00 Uhr starten und dann bis zum 17. August spielen. Die Open Beta geht am 20. August los und dauert bis zum 23. August. Start- und Enduhrzeit sind immer 19:00 Uhr. Die Beta findet auf den Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One statt. (Quelle: Blizzard). Eine Möglichkeit die Beta auf der Nintendo Switch zu spielen, gibt es leider nicht, obwohl das Spiel am 23. September auch für diese Konsole erscheint.

Inhalte der Beta

In der Beta könnt ihr die ersten beiden Akte von Diablo 2: Resurrected spielen. Außerdem könnt ihr fünf der sieben Klassen ausprobieren. Die verfügbaren Klassen sind Zauberin, Barbar, Amazone, Paladin und Druide. Die Assassinen und der Totenbeschwörer fehlen in der Beta allerdings.

Ihr könnt in der Beta sowohl im Koop- als auch im PVP-Modus ausprobieren und das alles auch plattformübergreifend. Die Inhalte der Beta stehen auch in deutsche Sprache zur Verfügung allerdings ist die Lokalisierung nicht abgeschlossen.

Blizzard gab vor einiger Zeit bekannt, dass alte Spielstände des originalen Diablo 2 manuell in das Remaster übertragen werden können. Diese Funktion wird es in der Beta aber noch nicht geben.

Diablo 2: Resurrected soll am 23. September 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Switch erscheinen. Das Remaster erscheint rein digital und kann entweder als einzelnes Spiel (Resurrected enthält die Erweiterung Lord of Destruction) oder als Diablo Prime Evil Collection für den PC. Dort sind auch die vollständigen Inhalte von Diablo 3 enthalten sowie einige kosmetische Gegenstände.