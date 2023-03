In wenigen Wochen beginnt die große Open-Beta-Phase, in der ihr schon einmal in Diablo 4 reinschnuppern könnt. Ihr könnt euch dabei nicht nur einen ersten Eindruck machen, sondern auch einzigartige Boni sichern.

Diablo 4 Facts

Diablo 4: Entwickler belohnen die Beta-Tester

Noch im März könnt ihr Diablo 4 im Rahmen einer offenen Beta testen. Habt ihr das Spiel bereits vorbestellt oder solltet ihr es euch in den kommenden Tagen noch sichern, erhaltet ihr vom 17. bis zum 19. März verfrühten Zugang zur Beta. Vom 24. bis zum 26. März können sich dann alle im Spiel umsehen, unabhängig vom Vorbesteller-Status.

Was euch in der Beta erwartet, verraten wir euch in unserer Übersicht, doch nun hat Activision Blizzard zusätzlich enthüllt, dass ihr euch währen der Beta-Phase noch Boni sichern könnt und ein Bonus davon ist besonders niedlich, aber auch bissig. Denn Beta-Tester erhalten ein Wolfsbaby als kosmetischen Gegenstand. Wie dieser aussieht, könnt ihr euch unten im Twitter-Video anschauen.

Alle Boni auf einen Blick:

Beta Wolf Pack Cosmetic

Early Voyager Title

Initial Casualty Title

Um diese Dinge freizuschalten, müsst ihr während der Beta-Phase Stufe 20 erreichen. Um euch den Titel „Early Voyager“ zu sichern, müsst ihr dazu noch Kyovashad erreichen. Ihr werdet außerdem die Möglichkeit bekommen, das Spiel vorzeitig herunterzuladen. Genaue Termine gibt es dazu allerdings noch nicht.

Macht euch im Trailer einen Eindruck der Geschichte von Diablo 4:

Diablo IV - Official Release Date Trailer | PS5 & PS4 Games

Entwickler kehrt bei Diablo 4 zu den Wurzeln zurück

Diablo 3 ging mehr in die moderne Richtung. Bei vielen Spielern kam die Veränderung gut an, langjährige Spieler trauerten allerdings den alten Diablo-Spielen hinterher. Blizzard legt bei Diablo 4 deswegen Wert auf eine gesunde Mischung. Man wolle sich beim kommenden Spiel darauf besinnen, was das Franchise groß gemacht hat. Ob den Entwicklern das gelungen ist, könnt ihr euch in der kommenden Beta ansehen.

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.03.2023 17:40 Uhr

Diablo 4 erscheint dann am 6. Juni für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

