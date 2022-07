Blizzard verschenkt Keys für Diablo 4 und legt sogar noch einen Beta-Zugang drauf. Von dem Angebot können allerdings nur die größten Diablo-Fans profitieren. Wir verraten euch, was Blizzard von euch sehen will.

Diablo 4 Facts

Diablo 4 geschenkt: Blizzard startet verrückte Challenge

Wenn ihr Blizzard eure Diablo-Liebe beweist, könnt ihr eine kostenlose Version des Spiels und einen Beta-Zugang für vorzeitigen Zugang erhalten. Wie funktioniert das? Ganz einfach, ihr müsst euch auf der DiabloHellsInk-Tour ein Tattoo mit dämonischem Diablo-Motiv stechen lassen.

Mit DiabloHellsInk macht der Publisher Blizzard Werbung für das heiß erwartete Diablo 4. Der offizielle Diablo-Twitter-Account zeigt jetzt, dass Fans dort nicht nur ein kostenlos Tattoo bekommen, sondern auch eine Karte mit Code zum fertigen Spiel und einen Beta-Zugang, mit dem Fans das Action-Rollenspiel früher ausprobieren können. (Quelle: Diablo auf Twitter)

Hier könnt ihr euch Gameplay zu Diablo 4 ansehen. Ist es ein Tattoo wert?

Diablo 4 - Gameplay Trailer

Kommt die DiabloHellsInk-Tour nach Deutschland?

Auch Fans in Deutschland können bei der DiabloHellsInk-Tour mitmachen. Am 18. August schlägt Blizzard seine Zelte im Kabinett Studio in Berlin auf. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch vom Künstler Matteo Maldenti ein vorgegebenes Diablo-Motiv stechen zu lassen. Die Bewerbung für ein selbstgewähltes Design ist leider schon am 21. Juni abgelaufen. Um ein Tattoo zu bekommen (und damit auch Beta-Zugang und Code für Diablo 4), müsst ihr außerdem 18 Jahre alt sein und das mit einem gültigen Personalausweis oder Führerschein belegen können. (Quelle: Blizzard)

Auch ohne Tattoo konnten sich Fans bereits im Juni für die Beta zu Diablo 4 anmelden. Mit Informationen zu dem Vorab-Test hält sich Blizzard allerdings bedeckt. Es gibt noch keine Infos zu einem Startdatum oder potenziellen Inhalten. Das komplette Spiel soll dann irgendwann 2023 erscheinen. Bis dahin bleibt euch nur viel kritisierte Mobile-Alternative Diablo Immortal. In unserer Kolumne erklären wir euch, warum ihr dort sogar fürs Spielen bestraft werdet.