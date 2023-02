Nach elf Jahren Wartezeit sind es jetzt nur noch wenige Monate, bis ihr euch in das neueste Diablo-Abenteuer stürzen könnt. Bei Diablo 4 möchten euch die Entwickler eine Mischung aus Retro und Moderne bieten – wie das aussieht, könnt ihr schon bald ausprobieren.

Diablo 4: Probiert das Spiel vor Release aus

Blizzard hat Neuigkeiten zum kommenden Diablo 4 angekündigt: Eine Open-Beta-Phase sei nur noch Wochen entfernt. Wenn ihr euch das Spiel bereits vorbestellt habt oder es euch in den nächsten Wochen noch sichert, erhaltet ihr bereits vom 17. bis zum 19. März Zugang zur offenen Beta und könnt euch dort austoben. Am Wochenende darauf, vom 24. bis 26. März, können sich alle Fans in Ruhe im Spiel umsehen, unabhängig vom Vorbesteller-Status.

Sowohl auf PC als auch auf PlayStation und Xbox könnt ihr im Rahmen der Open Beta den Prolog, das erste Kapitel sowie das erste Gebiet erkunden. Eure Charakterstufe ist in diesem Zeitraum auf 25 begrenzt, außerdem kann es zu Fehlern kommen. Die Entwickler werden euer Feedback zu schätzen wissen, denn so können sie die größten Probleme bis zum Release ausbessern und ggf. noch auf Vorschläge von euch eingehen (Quelle: Blizzard).

Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

Was bietet euch Diablo 4 beim Release?

Nachdem Blizzard bei Diablo 3 mehr in die moderne Richtung ging, kehren die Entwickler bei Diablo 4 teilweise wieder zu den Wurzeln zurück – eine gesunde Mischung. Man wolle sich darauf besinnen, was das Franchise überhaupt erst groß gemacht hat. Des Weiteren setzt Blizzard bei Diablo 4 auf eine Open World, die mit über 100 Dungeons, unzähligen Quests und herausfordernden Weltbossen ausgestattet ist.

Diablo 4 bietet nicht nur plattformübergreifendes Spielen, sondern auch Couch-Koop für Konsolenspieler. Zudem könnt ihr euch auf verschiedene Events wie beispielsweise Helltide freuen. Ereignisse, die einen Anstieg von dämonischen Aktivitäten mit sich bringen.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Standard Edition für 69,99 Euro (PC) / 79,99 Euro (PS und Xbox)

Unter anderem könnt ihr das Spiel bei Amazon vorbestellen:

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.02.2023 11:44 Uhr

Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro (PC) / 99,99 Euro (PS und Xbox)

für 89,99 Euro (PC) / 99,99 Euro (PS und Xbox) Ultimate Edition für 99,99 Euro (PC) / 109,99 Euro (PS und Xbox)

(Quelle: Blizzard)

