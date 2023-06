Piraten-Fans aufgepasst: Auf Steam könnt ihr euch jetzt für 50 Prozent günstiger in turbulente Hochsee-Abenteuer stürzen. Das MMO Sea of Thieves ist derzeit auf der Plattform nämlich um die Hälfte im Preis reduziert.

Sea of Thieves Facts

Mit Sea of Thieves haben die Xbox Game Studios geschafft, woran Ubisoft bereits gefühlt seit Jahrzehnten arbeitet: Ein Piraten-Abenteuer mit einer Open-World, in der Spieler online zusammen mit anderen losziehen, erkunden und nach Lust und Laune auf Raubzüge gehen können. Auf Steam feiert das Spiel aktuell wegen eines massiven Rabatts ein Comeback in den Bestseller-Charts.

Sea of Thieves: Steam-Hit im Angebot

In Sea of Thieves bereist ihr alleine oder mit anderen Spielern eine Open-World, geht auf Schatzjagden, erkundet geheimnisvolle Inseln, plündert und rekrutiert neue Crew-Mitglieder nach Lust und Laune. Kurzum, ihr lebt das Piratenleben und könnt von Fall zu Fall entscheiden, ob ihr euch mit anderen Spielern verbünden wollt oder sie als Feinde wahrnehmt.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Sea of Thieves an:

Sea of Thieves: A Pirate's Life Gameplay-Trailer

Das Piraten-Abenteuer von Entwickler Rare trifft nicht nur bei Spielern, die schon lange auf Skull & Bones warten, auf Begeisterung. Das MMO in Cartoon-Optik hat bei weit über 240.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung auf Steam. Aktuell könnt ihr euch das Live-Service-Game mit einem Rabatt von 50 Prozent schnappen – Sea of Thieves kostet somit nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 13. Juli 2023 gültig.

Sea of Thieves 2023 Edition Rare Ltd

Steam-Charts: Shooter und Fantasy-Hit hoch im Kurs

Sea of Thieves wurde durch den 50-Prozent-Rabatt in den Steam-Charts weit nach oben geschwemmt – aktuell findet sich das Spiel nur knapp hinter den Top 10 der Bestseller-Liste wieder. Noch weiter vorne finden sich andere stark reduzierte Spiele wie zum Beispiel Hunt: Showdown oder Elden Ring. Seefahrer-Fans sollten sich außerdem auch das brandneue und gefeierte Simulator-RPG Dave the Diver nicht entgehen lassen. (Quelle: Steam)

Lieber Lust auf etwas Sci-Fi-Horror? Auch für Alien-Fans gibt es eine Neuerscheinung auf Steam:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.