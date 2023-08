Die Ärzte Tour 2023: Tickets im Vorverkauf – wann & wo geht es los?

„Die beste Band der Welt“ kommt wieder auf Tour. Nach einigen geheimnisvollen Beiträgen in den letzten Tagen gab es am Sonntag, den 20.08., die offizielle Ankündigung für die nächsten „Die Ärzte“-Konzerte in Deutschland. Die Termine lassen nicht mehr lange auf sich warten und auch der Vorverkauf beginnt in Kürze.

Die Tickets für die anstehenden „Die Ärzte“-Konzerte 2023 gibt es ab heute, Montag, den 21. August 2023 im Vorverkauf. Die einzige Verkaufsstelle ist der bandeigene Ticketshop bei Bademeister.com. Karten für den Wien-Termin findet ihr hier. Ab 17 Uhr geht es los.

Wie bei den meisten Konzerten von Bela, Farin und Rod ist auch dieses Mal mit einem hohen Andrang zu rechnen. Ihr solltet den Ticketshop also rechtzeitig ansteuern und euch frühzeitig einen Account anlegen. Die Konzerte laufen unter dem Motto „Herbst des Lebens (diesmal ohne Hund & Pferde)“ und starten noch in diesem Monat. Das sind die Termine der „Die Ärzte“-Shows in diesem Jahr:

29.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

30.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

01.09.23 – Offenbach – Stadthalle Offenbach

05.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Air

06.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Air

08.09.23 – Bremen – Pier 2

09.09.23 – Bremen – Pier 2

11.09.23 – Münster – MCC Halle Münsterland

13.09.23 – Berlin – Columbiahalle

14.09.23 – Berlin – Columbiahalle

16.09.23 – Köln – Palladium

17.09.23 – Köln – Palladium

28.09.23 – CH-Zürich – The Hall

29.09.23 – CH-Zürich – The Hall

01.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

02.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

04.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

05.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

07.10.23 – Saarbrücken – Saarlandhalle

09.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

10.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

12.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

13.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

14.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

Alle Karten gibt es ausschließlich bei Bademeister.com. Die Band weist explizit darauf hin, keine Tickets über Plattformen wie „Viagogo“, „Ticketbande“, „Ticketrocket“ und auch Kleinanzeigen zu kaufen. Diese Anbieter erhalten keine Kontingente. Es handelt sich um Karten aus zweiter Hand, die zum einen möglicherweise stark überteuert sind und zum anderen eventuell keinen Zugang zu den Konzerten ermöglichen. Ab heute, den 21. August 2023, 17:00 Uhr, solltet ihr also im offiziellen Ticketshop der „Die Ärzte“ vorbeischauen, wenn ihr euch Tickets für die anstehende Tour sichern wollt.

Das letzte Album „Dunkel“ erschien im September 2021. Ihr könnt es euch hier anhören und euch auf die neuen Lieder bei den Live-Auftritten einstimmen:

