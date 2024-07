Die Ärzte Tour 2024: Tickets für Konzerte vor den Konzerten

„Die beste Band der Welt“ spielt auch 2024 wieder live. Eine ausgedehnte Tour von Die Ärzte gibt es in diesem Jahr zwar nicht, dennoch darf man sich auf eine Handvoll Auftritte von BelaFarinRod freuen. Neben den bereits lange angekündigten Terminen am Tempelhofer Feld gibt es vorher noch zwei „Generalproben“. Tickets für die „Konzerte vor den Konzerten“ gibt es ab Dienstag, den 23. Juli 2024.

Die Ärzte spielen am Dienstag, den 13. August, im Festsaal Kreuzberg und am Mittwoch, den 14. August, im Astra Kulturhaus. Die Karten gehen am Dienstag, den 23. Juli 2024 um 17 Uhr in den Vorverkauf. Karten gibt es ausschließlich im Ticketshop der Band unter Bademeister.com. Pro Einkauf können 2 Tickets bestellt werden. Die Karten sind personalisiert, der Preis liegt bei 45,50 Euro pro Karte. Für die Open-Airs am Tempelhofer Feld gibt es für den Freitag und Samstag ab Dienstag ebenfalls noch einige Restkarten. Für das Konzert am Sonntag, den 25.08.2024 können weiterhin Tickets vorbestellt werden: Zum Ticketshop.

Die Ärzte 2023: Setlist aus Wien

Letztes Jahr gab es die „Herbst des Lebens“-Konzert. Die Setlist vom Tour-Auftakt hatte es in sich, selbst erfahrene „Die Ärzte“-Tour-Gänger durften hier viele Überraschungen, Klassiker und Konzert-Premieren hören. Das war die Setlist vom ersten Konzertabend am 29. August:

Intro (Erinnerungen aus 41 Jahren)

Wer verliert, hat schon verloren (Live-Premiere)

Lied vom Scheitern

Tamagotchi

Geld

Mein Baby war beim Frisör

Der Misanthrop

Noise

Quark

Vokuhila Superstar

Ist das noch Punkrock?

Achtung: Bielefeld

Meine Freunde

Die traurige Ballade von Susi Spakowski

Einschlag (Live-Premiere)

Anastasia

Angeber

Sohn der Leere

Mondo Bondage

Dunkel

Die Banane

Wissen

Für uns

Trick 17 m. S.

Doof

Herrliche Jahre

Perfekt

Unrockbar

(Elvis Presley - In the Ghetto intro)

Zugaben

Leben vor dem Tod (Live-Premiere)

Deine Schuld

Der Ritt auf dem Schmetterling

Langweilig

Der Graf

Himmelblau

Hurra

Wie es geht

Junge

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli

Gute Nacht

Schlaflied

die ärzte: Nackt im Wind: Berlin Tour MMXXII Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2024 12:53 Uhr

Am zweiten Abend in Wien ging es mit etwas gewohnteren Stücken weiter:

Intro (Erinnerungen aus 41 Jahren)

Wer verliert, hat schon verloren

Lied vom Scheitern

Ein Lied für dich

Geld

Tamagotchi

Der Misanthrop

Noise

Ein Sommer nur für mich

Vokuhila Superstar

Bitte bitte (SKA Version, angespielt)

Lasse redn

Achtung: Bielefeld

Ich, am Strand

Einschlag

Heulerei

Ignorama

1/2 Lovesong

Anti-Zombie

Dunkel

Die Banane

Plan B

Für uns

Our Bass Player Hates This Song

Trick 17 m. S.

Doof

Herrliche Jahre

Perfekt

Unrockbar

Zugaben:

Leben vor dem Tod

Popstar

Deine Schuld

Dinge von denen

Himmelblau

Hurra

Wie es geht

Junge

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli

(vom Band) Schlaflied

Quelle: Setlist.fm

Die Ärzte 2023 live: Termine der Konzerte

Für die Berlin-Konzerte wird es sicherlich auch wieder viele Hits und noch mehr Überraschungen in der Setlist geben. Das sind die Termine der „Die Ärzte“-Shows in diesem Jahr:

13.08.2024: Festsaal Kreuzberg

14.08.024: Astra Kulturhaus

23.08.2024: Tempelhofer Feld

24.08.2024: Tempelhofer Feld

25.08.2024: Tempelhofer Feld

Zur Einstimmung auf die Open-Airs haben Die Ärzte kurzerhand die Location in „DÄmpelhof“ umbenannt. Mehr dazu bei der Berliner-Zeitung.

Achtet beim Ticketkauf darauf, nur über den offiziellen Die-Ärzte-Shop zu gehen. Kauft vor allem nicht über Zweithändler wie Viagogo. Die Band ging in der Vergangenheit unter anderem rechtlich gegen diesen Anbieter vor (Quelle: Rollingstone.com).

Die Ärzte: Die Termine der Tour 2023

Alle Karten gibt es ausschließlich bei Bademeister.com. Die Band weist explizit darauf hin, keine Tickets über Plattformen wie „Viagogo“, „Ticketbande“, „Ticketrocket“ und auch Kleinanzeigen zu kaufen. Diese Anbieter erhalten keine Kontingente. Es handelt sich um Karten aus zweiter Hand, die zum einen möglicherweise stark überteuert sind und zum anderen eventuell keinen Zugang zu den Konzerten ermöglichen.

Das letzte Album „Dunkel“ erschien im September 2021. Ihr könnt es euch hier anhören und euch auf die neuen Lieder bei den Live-Auftritten einstimmen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.