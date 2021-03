Wer kennt es nicht: Das ganze Haus ist top ausgestattet, nur nicht das Gästeklo. Dabei lässt sich das trostlose Kämmerlein mit pfiffigen Technik-Gadgets zum Vorzeige-Zimmer aufrüsten – wir zeigen euch wie das geht.

Gästeklo aufrüsten: So einfach schafft man Wohlfühlatmosphäre

Fangen wir mit den Basics an. Das ist selbstverständlich ein Fernseher, damit der Klo-Aufenthalt für die werten Gäste zum unterhaltsamen Erlebnis wird.

Hier empfiehlt sich der LG OLED88ZX9LA OLED TV für 29.999 Euro, der mit einer 88-Zoll-Bildschirmdiagonale und 8K-Auflösung für diesen Zweck ausreichen sollte. Das integrierte 4.2 Soundsystem ist mit nur 80 Watt etwas schwachbrüstig – das kann man aber recht leicht mit dem Teufel System 6 THX AVR (9 × 180 Watt) für 3.499 Euro beheben. Schade ist hierbei allerdings, dass der Hersteller keine goldene Version des Lautsprecher-Sets anbietet. Auch Elfenbein wäre eine nette Option gewesen.

So richtig hyggelig („gemütlich“ in Wikingersprache) wird's erst, wenn man auf dem Klo zocken und grillen kann – am besten gleichzeitig. Die neue Konsole PS5 ist (mit leichtem Preisaufschlag) auf eBay zu finden.

THRUSTMASTER T300 RS GT Edition (inkl. 3-Pedalset)

Wichtig: Das passende Thrustmaster T300 RS GT Edition (Lenkrad inkl. 3-Pedalset für 299 Euro) nicht vergessen.

Freunde des WC-Grillens werden mit dem Kamado Joe Big Joe II Holzkohlegrill (ca. 2.149 Euro) zufriedengestellt. Eine schöne Ergänzung ist dazu die Steakarola Grillzange aus Edelstahl und gerändeltem Massivholz für nur 129 Euro.

Das zentrale Element im Gästeklo ist die Kloschüssel. Hier hat sich technisch in den letzten Jahren einiges getan: Mittlerweile gehören Gesäßdusche, Sitzheizung und Warmluftföhn zur Standardausstattung.

Fakt ist: Wer seinen Gästen heutzutage diese kleinen Annehmlichkeiten verweigert, wird bald gar keinen Besuch mehr bekommen. Unser Tipp: Das Modell Duravit SensoWash Starck für rund 2.760 Euro, das mit Bluetooth, App-Steuerung und schickem Design rundum überzeugt.

Das Gästeklo muss kein einsamer Ort sein! Der Deko Gorilla von Kare Design (1.600 Euro) vermittelt ein Gefühl der Geselligkeit – da ist jemand, der an deiner Seite steht sitzt. Die Abmessungen betragen 73 x 90 x 107 cm – also fast lebensgroß.

Habt ihr weitere Vorschläge und welches Datum haben wir heute eigentlich? Schreibt uns gerne in die Kommentare.