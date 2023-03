In der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ stehen große Änderungen an. Zuschauer-Liebling Judith Williams legt eine Pause ein und wird zwei Staffeln lang nicht mehr dabei sein. Auf Instagram hat die 51-Jährige den Grund verraten. Von Trauer war keine Spur – im Gegenteil.

Seit 2014 läuft schon die „Die Höhle der Löwen“ auf Vox und seit der ersten Staffel ist sie an Bord: Judith Williams. In Zukunft werden DHDL-Zuschauer auf die sympathische Beauty-Unternehmerin aber verzichten müssen.

Die Höhle der Löwen: Judith Williams legt Pause für zwei Staffeln ein

In der 14. und 15. Staffel der Unterhaltungsshow, die aktuell gedreht werden, ist Williams nicht dabei (Quelle: DWDL). Der Grund für die Pause: ihre Mutter. Die ist an Krebs erkrankt und in dieser schweren Zeit möchte Williams so viel Zeit wie möglich mit ihrer Mutter verbringen und sie unterstützen – zumal sich der DHDL-Star erst vor kurzem von ihrem Vater verabschieden musste.

„Gibt es also einen schöneren Grund um bei DHDL zu pausieren als, Seite an Seite für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht“, erklärt die Fernsehmoderatorin auf Instagram ihren zeitweiligen Abschied von der Vox-Sendung.

Bemerken werden Zuschauer das Fehlen von Williams aber erst ab Herbst. In der kommenden DHDL-Staffel, die im Frühjahr ausgestrahlt werden soll, ist die ausgebildete Opernsängerin noch zu sehen. Einen Termin für die neuen Folgen gibt es aber noch nicht.

Auch in der kommenden Staffel werden Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Co. wieder auf Gründer treffen, die Kapital für ihre Geschäftsideen suchen.

