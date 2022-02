Zusammen mit Aldi gehört Lidl zu den günstigsten Discountern in Deutschland. Wer aber noch mehr sparen will, greift zur Lidl-Plus-App. Dort gibt es regelmäßig satte Rabatte – aktuell zum Beispiel eine lohnenswerte Aktion, bei der man zwei Monate kostenlos Fernsehen in HD schauen kann. Möglich macht das eine Kooperation mit Zattoo.

Bargeldloses Zahlen, Coupons, Prospekte, digitale Kassenbons und vieles mehr: Seit ihrem Start im Jahr 2020 hat sich die Lidl-Plus-App zum unverzichtbaren Begleiter für Lidl-Kunden entwickelt.

Zattoo HD zwei Monate gratis über Lidl-Plus-App

Was viele im Einkaufsstress aber gerne übersehen: Neben den Kernfunktionen bietet die App auch sogenannte „Partnervorteile“ und damit satte Rabatte auf Produkte und Services von Drittanbietern. Die Bandbreite ist riesig und reicht von Rabatten beim Brillenhändler Apollo über Mietwagen bei Sixt bis zu Online-TV bei Zattoo.

Der Streaming-Anbieter bietet über die Lidl-Plus-App aktuell ein ganz besonders lohnenswertes Angebot an: Zwei Monate TV-Streaming für 0 Euro. Das beinhaltet 100 TV-Sender in HD-Qualität. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern gehören dazu auch Privatsender wie RTL, ProSieben, Kabel 1, Vox, Sat.1 sowie viele Spartensender und ausländische Kanäle. Normalerweise werden dafür 9,99 Euro monatlich fällig – ihr könnt also rund 20 Euro sparen! Wichtig ist, dass ihr erst im zweiten Monat kündigt, ansonsten läuft das Probe-Abo bereits im ersten Monat ab.

Die Funktionen der Lidl-Plus-App im Video erklärt:

Lidl Plus erklärt: So funktioniert die App

So sichert ihr euch das Angebot von Zattoo

Das Zattoo-Angebot könnt ihr euch in der Lidl-Plus-App unter dem Reiter „Partner“ sichern. Nachdem ihr auf „Jetzt sichern“ getippt habt, öffnet sich ein weiteres Fenster (siehe Fotos oben). Hier den angezeigten Rabattcode kopieren und anschließend zum Anbieter wechseln: Auf „Gehe zu Zattoo TV-Streaming“ tippen.

Aber Achtung: Das Angebot ist nur zwischen dem 07. Februar und 6. März 2022 gültig.