Für viele Nintendo-Fans ist sie eine riesige Enttäuschung, ich hingegen kann den Start der neuen OLED-Switch kaum noch erwarten. Die Handheld-Konsole ist genau das, was ich wollte – da kann selbst die PS5 noch etwas länger auf sich warten lassen.

Nintendo Switch OLED: Eigentlich hat sich kaum was getan

Seit etlichen Monaten gab es im Netz Gerüchte zu einer Nintendo Switch Pro. Die neue Version der Handheld-Konsole sollte laut Insiderberichten deutlich mehr Leistung als das Original bieten. Viele Fans haben lange von diesem Hardware-Upgrade geträumt. Eine Switch, mit der sie The Legend of Zelda: Breath of the Wild endlich in 4K oder vielleicht sogar in 60 FPS spielen können – das wäre doch der Hammer, oder?

Vor einigen Tagen stellte Nintendo nun seine brandneue Switch vor – und die Ernüchterung hätte kaum größer sein können. Das im Oktober erscheinende OLED-Modell setzt unter der Haube auf die gleiche Hardware wie das Original, die Änderungen lassen sich beinahe an einer Hand abzählen:

Das Display wächst von 6,2 auf 7 Zoll an.

Statt einem IPS-Panel kommt nun ein OLED-Bildschirm zum Einsatz.

Der Kickstand ist nun deutlich breiter und stabiler.

Das Dock der OLED-Switch bietet einen LAN-Anschluss sowie eine aktive Kühlung.

Die verbauten Lautsprecher der Handheld-Konsole klingen etwas besser.

Der interne Speicher wächst von 32 auf 64 GB an.

Für viele Fans war das zu wenig, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem habe ich mir die neue OLED-Switch direkt vorbestellt – und das, obwohl ich schon eine Original-Switch mein Eigen nenne. Doch was hat mich dazu geritten?

Die OLED-Version der Switch ist genau das, was ich wollte

Ich liebe meine Nintendo Switch. Als ich mir die Handheld-Konsole vor etwas mehr als 3 Jahren zugelegt habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich sie so ins Herz schließen würde. Vor allem unterwegs kommt die Switch bei mir oft zum Einsatz. Doch genau da gibt es einen Punkt, der mich am Original besonders stört: das Display. Das IPS-Panel der Switch mag an und für sich echt okay sein, doch im Vergleich zu den OLED-Bildschirmen moderner Smartphones wirkt es regelrecht altbacken. Das liegt nicht nur am verbauten Panel, auch die riesigen schwarzen Ränder rund um den Bildschirm lassen die Original-Switch wie ein Gerät aus grauer Vorzeit wirken. Kein Wunder, die Handheld-Konsole hat ja mittlerweile mehr als 4 Jahre auf dem Buckel!

Hinzu kommt, dass es sich bei meiner Switch noch um die erste Version der Handheld-Konsole handelt. Seit 2019 verkauft Nintendo nur noch die neue Version der Switch, die eine deutlich bessere Akkulaufzeit als meine alte Möhre bietet. Zwar habe ich in der Bahn, im Fernbus und Co. fast immer eine Steckdose in Reichweite, trotzdem gibt es ab und zu Trips, bei denen mir etwas mehr Akkulaufzeit sehr gelegen kämen.

Einige unserer Kritikpunkte wurden mit der OLED-Version bereits gelöst – andere hingegen bleiben auch weiterhin bestehen:

Die beiden Punkte reichen für mich vollkommen aus, um mir das „OLED-Upgrade“ der Switch schmackhaft zu machen. Will ich damit sagen, dass ich den Preis von aktuell 359 Euro gerechtfertigt finde? Keineswegs! Die Handheld-Konsole ist rational gesehen maßlos überteuert, wenn man sich überlegt, was für alte Technik verbaut wird. Für den Großteil der Spieler lohnt sich die Anschaffung der neuen OLED-Switch schlichtweg nicht, das gibt auch Nintendo offen zu. Daher kann ich auch verstehen, wenn viele Leute sich vom Traditionsunternehmen veralbert vorkommen.

Ich hingegen kann es kaum erwarten, die neue Nintendo Switch OLED in den Händen zu halten, The Legend of Zelda: Breath of the Wild einzulegen und zusammen mit Link noch einmal Hyrule zu retten, das dank OLED-Display so schön wie noch nie zuvor erstrahlen wird. Da kann ich dann auch noch etwas länger auf die PS5 warten – zumindest so lange, bis es endlich echte System-Seller für die Konsole gibt.

