Im Rahmen einer YouTube-Premiere stellte EA heute neue Inhalte für The Sims 4 vor. Dieses Mal geht es um die Umwelt und darum, mit dem Eco Livestyle-Pack für die Sims ein ökonomisches Umfeld zu schaffen.

Auf Informationen zu Die Sims 5 werden sich die Fans der abwechslungsreichen Simulationsreihe noch gedulden müssen, doch EA belieferte die Spieler heute mit einem Trailer zum nächsten Die Sims 4-DLC. Das Live-Video lief bereits Stunden vorher und offenbarte wenige Bilder, doch im Chat wurde bereits fleißig mit geraten, welches Thema das neue DLC bedienen würde.

Der Satz „How green is your Plumbob?“ („Wie grün ist dein Plumbob?“) zierte dazu das Video. Als Plumbob bezeichnet man den kleinen Diamanten über den Köpfen der Sims, dessen Farbe sich je nach deren Laune und Gefühlslage anpasst.

Sicherlich ist da das eine oder andere dabei.

Die Sims 4 – Eco Lifestyle-Pack

Gegen 17 Uhr veröffentlichte EA den Trailer zum kommenden The Sims 4-DLC namens Eco Lifestyle-Pack. Schafft den Dreck und den Müll aus dem Leben eurer Sims und baut ökonomische kleine Paradiese und Häuser für die gesteuerten Figuren. Dazu gehört natürlich auch das Recyceln von verschiedenen Wertstoffen sowie das Bauen von nützlichen Geräten.

Neue Hobbies gibt es auch, so scheint im kommenden DLC das Kerzengießen eine große Rolle zu spielen und auch Insekten-Hotels sind gefragt. Lange gedulden müssen sich die Fans nicht – das Addon erscheint bereits am 5. Juni 2020.

Was sagt ihr denn zum DLC? Habt ihr euch das Thema schon immer gewünscht, oder hättet ihr etwas anderes erwartet? Was sollte denn, eurer Meinung nach, noch für ein Thema umgesetzt werden? Was hat euch bei The Sims schon immer gefehlt? Erzählt es uns sehr gerne in den Kommentaren.