Die tragbaren CD-Player feiern ein kleines Comeback

Wir schreiben das Jahr 2023 – und der tragbare CD-Player ist wieder zurück. Aus Chinas audiophilen Kreisen entspringen gleich zwei neue Modelle, die mit zeitgemäßer Technik in die Fußstapfen des altehrwürdigen Sony Discman treten.

Man muss sich keine Sorgen machen, wenn man von den Marken Moondrop und Shanling noch nichts gehört hat. Ihre Bekanntheit beschränkt sich (bisher) auf eine Szene, die sich für die bestmögliche Wiedergabequalität von Musik verschrieben hat. Über die letzten Jahre hat sich Hi-Fi aus China einen weltweit guten Ruf erarbeitet: Der von einigen Fans verwendete Begriff „ChiFi“ steht für zuweilen erstaunliche Performance zu einem fairen Preis. Zu den typischen Produkten gehören Digital-Analog-Wandler (DAC), Kopfhörer, MP3-Player, Lautsprecherkabel und … tragbare CD-Player.

Moondrop Discdream Portable CD Player

Das chinesische Unternehmen hinter der Marke Moondrop hat laut eigener Aussage letztes Jahr einen „erfahrenen Audiophilen“ eingestellt, der damals an der Entwicklung von Sonys Discman mitgearbeitet haben soll. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, wenn man sich daran erinnert, dass die Japaner in den 1990ern die Produktgattung der tragbaren CD-Player in ähnlicher Weise dominierten, wie zuvor die tragbaren Kassettenspieler („Walkman“).

Der Akku hält unterwegs bis zu 10 Stunden durch (Bildquelle: Moondrop / shenzhenaudio)

Der Discdream Portable CD Player zeigt sich in einem kantigen und klaren Design. Der durchsichtige Deckel gewährt einen Blick auf die gerade eingelegte CD. Technisch ist einiges auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht worden, so lädt der eingebaute Akku (3.500 mAh) per USB-C und hält unterwegs bis zu 10 Stunden durch. Ein hochwertiger Wandler vom renommierten Hersteller Cirrus Logic soll für höchste Klangqualität sorgen. Mit seinem microSD-Kartenslot ist der Discdream Portable CD Player auch in der Lage, komprimierte und unkomprimierte Musik-Dateien wiederzugeben (MP3, WMA,LC-AAC,OGG,FLAC,APE).

Seitlich befindet sich ein Schacht für microSD-Karten (Bildquelle: Moondrop / shenzhenaudio)

Der Moondrop Discdream Portable CD Player soll „ab Oktober“ in den Verkauf gehen, als Preis sind 199 US-Dollar angegeben. Ausführliche Infos gibt's auf der Herstellerseite.

Shanling EC Mini

Wer statt einem Top-Loader lieber einen Slot-Loader haben möchte, sollte sich den Shanling EC Mini vormerken. Auch dieser CD-Player kann mobil genutzt werden, für die Energieversorgung sind zwei Akkus (Typ 18650) zuständig. Die Akkulauzeit beträgt bis zu 7,5 Stunden. Der Player lässt sich auch per Bluetooth koppeln, etwa unterwegs im Auto. Als D/A-Wandler kommen hier zwei ES9219 von ESS Technologies zum Einsatz. Wie beim Discdream ist auch beim EC Mini ein microSD-Kartenslot verbaut – wird nur dieser genutzt, sollen bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit möglich sein. Auf der Oberseite befindet sich ein kleiner Touch-Screen zur Bedienung.

Tragbarer CD-Player EC Mini (Bildquelle: Shanling)

Der Shanling EC Mini ist ebenfalls ab Oktober verfügbar und soll 359 US-Dollar kosten. Weitere Infos findet ihr auf der Herstellerseite.

Wer es einfacher und günstiger mag, kann sich im Onlinehandel umschauen. So ist der Lenco CD-010 für unter 30 Euro (bei Amazon anschauen) der aktuelle Bestseller bei Amazon in der Kategorie „tragbare CD-Player“.

