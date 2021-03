Steam gehört zu den beliebtesten Plattformen für PC-Spieler. Leicht findet man dort die Informationen zum Spiel und auch Meinungen von anderen Gamern stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung oft erleichtert. Welche Spiele werden im Moment am häufigsten gekauft? Wir haben für euch die Top 10 auf einen Blick.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie und CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das entspannende Strategie- und Puzzlespiel Dorfromantik. Das erschien erst vor wenigen Tagen, wird Steam aber aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Cyberpunk 2077

Offizielle Beschreibung: Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in der Megalopolis Night City spielt. Ihr sucht als V, einem gesetzlosen Söldner, nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Entdeckt eine riesige Stadt, in der eure Entscheidungen alles verändern werden.

Cyberpunk 2077 bei Steam

Übrigens: Cyberpunk 2077 gibt es auch für die PlayStation:

CYBERPUNK 2077 - DAY 1 Edition - (kostenloses Upgrade auf PS5) - [PlayStation 4]

9. Platz - Satisfactory

Offizielle Beschreibung: Satisfactory ist ein First-Person-Open-World-Fabrikbau-Spiel mit einer Prise Erkundung und Kampf. Spielt allein oder mit Freunden, erkundt einen fremden Planeten, baut mehrstöckige Fabriken und betretet den Fließbandhimmel!

Satisfactory bei Steam

8. Platz - Evil Genius 2: World Domination

Offizielle Beschreibung: Ein satirischer Spionage-Fi-Lair-Builder, in dem IHR das kriminelle Superhirn seid! Baut eure Basis, trainiert eure Untergebenen, verteidigt eure Operationen vor den Kräften der Justiz und erreicht die globale Herrschaft!

Evil Genius 2 bei Steam

7. Platz - The Bus

Offizielle Beschreibung: The Bus ist die nächste Generation der Stadtbus-Simulation in der deutschen Hauptstadt Berlin im realistischen Maßstab 1:1. Transportiert Passagiere auf verschiedenen Linien in unterschiedlichen Bussen durch die Stadt. Verwaltet eure Flotte und arbeitet online mit anderen Fahrern zusammen.

The Bus bei Steam

Übrigens: The Bus ist bisher nicht für die PlayStation erhältlich. Mit dem Bus Driver Simulator habt ihr allerdings eine Alternative.

Bus Driver Simulator im PlayStation Store

6. Platz - Hunt: Showdown

Offizielle Beschreibung: Hunt: Showdown ist ein spannender, anspruchsvoller PvPvE-First-Person-Shooter. Erledigt albtraumhafte Monster und schnappt euch wertvolle Beute, die euch in diesem unerbittlichen und unvergesslichen Online-Multiplayer-Erlebnis Ruhm, Ausrüstung und Gold beschert.

Bis zum 29. März 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Hunt Showdown bei Steam

Übrigens: Hunt Showdown gibt es auch für die PlayStation.

Hunt Showdown im PlayStation Store

5. Platz - Valheim



Offizielle Beschreibung: Ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.

Valheim bei Steam

Ihr wollt in Valheim durchstarten? Dann haben wir ein paar Tipps für euch:

4. Platz - Outriders

Offizielle Beschreibung: Outriders ist ein RPG-Action-Adventure und Koop-Shooter für 1-3 Spieler mit Drop-In-Drop-Out-Mechanik. Überlebt im originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum.

Outriders bei Steam

Übrigens: Outriders erscheint am 1. April auch für die PS5 und kann bereits vorbestellt werden.

Outriders im PlayStation Store

3. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet mit dem kostenlosen Freunde-Pass einen Freund ein und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen.

It Takes Two bei Steam

Übrigens: It Takes Two gibt es auch für die PlayStation.

It Takes Two im PlayStation Store

2. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

CS:GO Operation Broken Fang bei Steam

1. Platz - Dorfromantik

Offizielle Beschreibung: Dorfromantik ist ein friedliches Aufbauspiel, bei dem ihr hexagonale Kärtchen platzierst, um eine stetig wachsende Dorflandschaft zu erschaffen. Erkundet eine Vielzahl an farbenfrohen Biomen, schaltet neue Bauteile frei und vollendet Quests, um eure Spielwelt mit Leben zu füllen!

Dorfromantik bei Steam

Was sagt ihr denn zu den aktuellen Topsellern? Ist für euch die eine oder andere Überraschung und Inspiration dabei? Besucht uns gern auf Facebook und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.