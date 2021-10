Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Games und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden und nicht selten sind bei den Topsellern dicke Rabatte dabei. Wir stellen euch die 10 Spiele vor, die sich derzeit am besten verkaufen.

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie Farming Simulator 22, die befinden sich seit Wochen auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel Marvel's Guardians of the Galaxy. Dieses Spiel erschien erst Kurzem und verkauft sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Phasmophobia

Offizielle Beschreibung: Phasmophobia ist ein psychologisches Horrorspiel für bis zu 4 Spieler im Online-Koop-Modus. Paranormale Aktivitäten sind auf dem Vormarsch und es liegt an euch und an dem Team, die gesamte Geisterjägerausrüstung zu benutzen, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln.

Übrigens: Bis zum 1. November 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 9,85 Euro statt 11,59 Euro, ihr spart also 15 %.

9. Platz - Mass Effect Legendary Edition

Offizielle Beschreibung: Die Mass Effect Legendary Edition enthält Einzelspieler-Basisinhalte und über 40 DLCs aus den hochgelobten Spielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, einschließlich Promo-Waffen, -Rüstungen und -Packs - remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Übrigens: Bis zum 1. November 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 39,59 Euro statt 59,99 Euro, ihr spart also 34 %.

8. Platz - Cyberpunk 2077

Offizielle Beschreibung: Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt, einer Megametropole, die von Macht, Glamour und Körpermodifikation besessen ist. Ihr schlüpft in die Rolle von V, ein Söldner, der hinter einem einzigartigen Implantat her ist, das den Schlüssel zur Unsterblichkeit darstellt.

Übrigens: Bis zum 1. November 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 40,19 Euro statt 59,99 Euro, ihr spart also 33 %.

7. Platz - Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Offizielle Beschreibung: In Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition erlebt ihr das letzte Kapitel von Laras Herkunft, in dem sie zu der Tomb Raider geschmiedet wird, die sie zu sein bestimmt ist. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition kombiniert das Basisspiel, alle sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie alle herunterladbaren Waffen, Outfits und Fähigkeiten und ist die ultimative Möglichkeit, Laras entscheidenden Moment zu erleben.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Bundle für 13,05 Euro statt 89,96 Euro, ihr spart also 85 %.

6. Platz - Farming Simulator 22

Offizielle Beschreibung: Jetzt mit dem spannenden Zusatz von saisonalen Zyklen! Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechanismen.

Das Spiel erscheint am 22. November 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

5. Platz - CS:GO - Operation Riptide

Offizielle Beschreibung: Taucht ein in die Operation Riptide! Neue Herausforderungen warten auf euch, mit neuen Karten, neuen Spielmodus-Optionen und den brandneuen privaten Warteschlangen! Das Missionssystem von Operation Riptide wurde überarbeitet: Erfüllt eure wöchentlichen Missionen und wählt aus einer Vielzahl von Belohnungen, darunter neue Agenten, Waffensammlungen, Aufkleber und Aufnäher.

4. Platz - Marvel's Guardians of the Galaxy

Offizielle Beschreibung: Startet einen wilden Ritt durch den Kosmos mit einer neuen Version von Marvels Guardians of the Galaxy. In diesem Action-Adventure seid ihr Star-Lord und führt die unberechenbaren Guardians von einer Explosion des Chaos zur nächsten. Ihr könnt das. Wahrscheinlich.

3. Platz - Forza Horizon 5

Offizielle Beschreibung: Euer ultimatives Horizon-Abenteuer wartet auf euch! Erkundt die lebendigen und sich ständig verändernden Landschaften Mexikos mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt.

Das Spiel erscheint am 9. November 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

2. Platz - New World

Offizielle Beschreibung: Erforscht ein spannendes Open-World-MMO voller Gefahren und Möglichkeiten, in dem ihr auf der übernatürlichen Insel Aeternum ein neues Schicksal schmieden werdet.

1. Platz - Age of Empires IV

Offizielle Beschreibung: Eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele kehrt mit Age of Empires IV zu neuem Ruhm zurück und versetzt euch in den Mittelpunkt epischer historischer Schlachten, die die Welt geprägt haben.

