Die weltweiten Topseller auf Steam werden regelmäßig aktualisiert und da herrscht ein Kommen und Gehen. Wir zeigen euch, welche Spiele sich derzeit in den Top 10 befinden und besonders beliebt sind.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele verkaufen sich aktuell am besten?

Es gibt Spiele wie GTA 5 und Playerunknown‘s Battlegrounds, die befinden sich seit Jahren weit oben in den Topsellern. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Survival-Spiel Valheim. Das erschien erst vor wenigen Wochen, wird Steam aber aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Dyson Sphere Program

Offizielle Beschreibung: Baut eine effiziente intergalaktische Fabrik im Weltraum-Simulations-Strategiespiel Dyson Sphere Program. Nutzt die Macht der Sterne, sammelt Ressourcen, plant und entwerft Produktionslinien und entwickelt eure interstellare Fabrik von einer kleinen Weltraumwerkstatt zu einem galaxisweiten Industrieimperium.

9. Platz - Little Nightmares II

Offizielle Beschreibung: Little Nightmares II ist ein spannendes Abenteuer, in dem ihr in Monos Schuhe schlüpft: Ein kleiner Junge, der in einer Welt gefangen ist, die im Bann einer finsteren Übertragung steht. Mit seiner neuen Freundin Six macht sich Mono auf, den Ursprung der Übertragung zu finden.

Mehr zu Little Nightmares II erfahrt ihr in unserem umfangreichen Test.

Übrigens: Little Nightmares II gibt es auch für die PS4 und PS5.

Little Nightmares II im PlayStation Store

8. Platz - Battlefield Bundle

Das Bundle enthält:

BATTLEFIELD 4 Premium Edition

BATTLEFIELD 1 Revolution Edition

BATTLEFIELD V Definitive Edition

Für kurze Zeit zahlt ihr für das Steam-Bundle gerade einmal 32,97 Euro statt 139,97 Euro!

Übrigens: Battlefield V gibt es auch für die PS4.

Battlefield V im PlayStation Store

7. Platz - Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Offizielle Beschreibung: In Sekiro: Shadows Die Twice seid ihr der ‚einarmige Wolf‘, ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Ihr habt geschworen, einen jungen Adligen einer alten Blutlinie zu beschützen, ihr seid vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als dein Herr entführt wird, kann euch nichts aufhalten, eure Ehre zurückzuerlangen - nicht einmal der Tod.

Diese ‚Game of the Year‘-Edition enthält jetzt Bonus-Inhalte:

Reflexion und Kampfreihe der Kraft - neue Boss-Herausforderungsmodi

Relikte - hinterlasst Nachrichten und Aufzeichnungen eurer Taten, die andere Spieler ansehen und bewerten können

3 kosmetische Skins zum Freischalten

Übrigens: Sekiro: Shadows Die Twice gibt es auch für die PS4 und bis zum 18. Februar 2021 bekommt ihr die GOTY Edition für 45,49 Euro statt 69,99 Euro.

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition im PlayStation Store

6. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

5. Platz - Nioh 2: Complete Edition

Offizielle Beschreibung: Kämpft in diesem Hardcore-Action-RPG gegen Horden von Yokai. Erschafft euren Charakter und stürzt euch in ein Abenteuer an einer Vielzahl von Schauplätzen im Japan der Sengoku-Zeit. Nutzt eure neue Fähigkeit des Yokai-Wandelns, um auch die grimmigsten Yokai zu besiegen.

Nioh 2: Complete Edition umfasst sämtliche Inhalte von Nioh 2 sowie darüber hinaus alle drei DLCs: The Tengu's Disciple, Darkness in the Capital und The First Samurai.

Übrigens: Nioh 2 Complete Edition gibt es auch für die PS4 und PS5.

Nioh 2 Remastered - Complete Edition im PlayStation Store

4. Platz - Playerunknown's Battlegronds (PUPG)

Offizielle Beschreibung: PUPG ist ein Battle-Royale-Shooter, in dem 100 Spieler in einem Kampf ums Überleben gegeneinander antreten. Sammelt Rüstung und Waffen und überlistet eure Gegner, um der letzte Überlebende zu werden.

Übrigens: Playerunknown's Battlegrounds gibt es auch für die PS4.

PUPG im PlayStation Store

3. Platz - Grand Theft Auto 5: Premium Edition

Offizielle Beschreibung: Als sich ein junger Straßengauner, ein ehemaliger Bankräuber und ein beängstigender Psychopath in Schwierigkeiten befinden, müssen sie eine Reihe von gefährlichen Überfällen durchziehen, um in einer Stadt zu überleben, in der sie niemandem vertrauen können – am allerwenigsten einander.

GTA Online: Erkundet eine ständig wachsende Welt voller Wahl- und Gameplaymöglichkeiten, während ihr in diesem ultimativen gemeinsamen Online-Erlebnis in der kriminellen Hierarchie von Los Santos und Blaine County aufsteigt.

Die Grand Theft Auto V: Premium Edition beinhaltet den kompletten Story-Modus von Grand Theft Auto V, kostenlosen Zugang zur ständig wachsenden Welt von Grand Theft Auto Online mit allen existierenden Updates und Inhalten wie The Cayo Perico Heist, The Diamond Casino & Resort, The Diamond Casino Heist, Gunrunning und vielen mehr. Ebenfalls enthalten ist das Criminal Enterprise Starter Pack, der schnellste Weg, um euer kriminelles Imperium in GTA Online anzukurbeln.

Übrigens: GTA 5 gibt es auch für die PS4 und bis zum 18. Februar 2021 bekommt ihr die Premium Edition für 14,69 Euro statt 34,99 Euro.

GTA 5 - Premium Edition im PlayStation Store

2. Platz - 鬼谷八荒 (Tale of Immortal)

Offizielle Beschreibung: Tale of Immortal ist ein Open-World-Sandkasten-Spiel, das auf chinesischer Mythologie und Kultivierung basiert. Ihr werdet wachsen, um unsterblich zu werden, erobert die Bestien der Berge und der Jahreszeiten. Trefft eure Entscheidungen sorgfältig und ergreift euer eigenes Schicksal.

1. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.