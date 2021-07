Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Games und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden und ausführliche Rezensionen aus der Community stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung durchaus erleichtern kann. Welche Spiele sind im Moment besonders beliebt? Wir stellen euch die 10 vor, die sich aktuell am besten bei Steam verkaufen.

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie It Takes Two, die befinden sich seit Wochen weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Action-Adventure Sea of Thieves. Dieses Spiel erschien bereits 2018 und erlebt jetzt ein riesiges Comeback.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Rust

Offizielle Beschreibung: Das einzige Ziel in Rust ist es, zu überleben. Alles will, dass ihr sterbt - die Tierwelt der Insel und andere Bewohner, die Umwelt, andere Überlebende. Tut alles, was nötig ist, um eine weitere Nacht zu überleben.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 33,99 Euro 16,99 Euro, spart also 50 %.

9. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Ein brutales Erkundungs- und Überlebensspiel für 1-10 Spieler, angesiedelt in einem prozedural generierten Fegefeuer, inspiriert von der Wikingerkultur. Kämpft, baut und erobert euch euren Weg zu einer Saga, die Odins Schirmherrschaft würdig ist!

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 16,79 Euro 15,11 Euro, spart also 10 %.

8. Platz - Subnautica

Offizielle Beschreibung: Taucht ab in die Tiefen einer fremden Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren. Bastelt Ausrüstung, steuert U-Boote und überlistet wilde Tiere, um üppige Korallenriffe, Vulkane, Höhlensysteme und vieles mehr zu erkunden - und versucht dabei zu überleben.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 29,99 Euro 14,99 Euro, spart also 50 %.

7. Platz - Cyberpunk 2077

Offizielle Beschreibung: Cyberpunk 2077 ist eine Open-World-Action-Adventure-Geschichte, die in Night City spielt, einer Megalopolis, die von Macht, Glamour und Körpermodifikation besessen ist. Ihr schlüpft in die Rolle von V, ein Söldner, der hinter einem einzigartigen Implantat her ist, das den Schlüssel zur Unsterblichkeit darstellt.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 59,99 Euro 40,19 Euro, spart also 33 %.

6. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet einen Freund ein, um mit dem Friend's Pass kostenlos mitzumachen, und arbeitet gemeinsam an einer riesigen Vielfalt von fröhlich-verstörenden Gameplay-Herausforderungen.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 39,99 Euro 29,99 Euro, spart also 25 %.

5. Platz - Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition

Offizielle Beschreibung: Spiel des Jahres - The Game Awards 2019 und Bestes Actionspiel des Jahres 2019 - IGN. Im preisgekrönten Abenteuer Sekiro: Shadows Die Twice von Entwickler FromSoftware, den Machern von Bloodborne und der Dark-Souls-Reihe, bahnt ihr euch euren eigenen cleveren Weg zur Rache. Stellt eure Ehre wieder her.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 59,99 Euro 29,99 Euro, spart also 50 %.

4. Platz - Forza Horizon 4

Offizielle Beschreibung: Dynamische Jahreszeiten verändern in Forza Horizon 4 alles auf dem größten Automobilfestival der Welt. Fahrt allein oder tut euch mit anderen zusammen, um das schöne und historische Großbritannien in einer gemeinsamen Open World zu erkunden.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 69,99 Euro 34,99 Euro, spart also 50 %.

3. Platz - Horizon Zero Dawn Complete Edition

Offizielle Beschreibung: Erlebt in Horizon Zero Dawn Aloys legendäre Suche, um die Geheimnisse einer zukünftigen, von Maschinen beherrschten Erde zu entschlüsseln. Setzt verheerende taktische Angriffe gegen eure Beute ein und erkundet eine majestätische Open World in diesem preisgekrönten Action-RPG.

Die Complete Edition enthält:

Horizon Zero Dawn

The Frozen Wilds DLC

Boni

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 49,99 Euro 29,99 Euro, spart also 40 %.

2. Platz - Mass Effect Legendary Edition

Offizielle Beschreibung: Eine Person ist alles, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung steht, der sie je gegenüberstand. Erlebt die Legende von Commander Shepard in der hochgelobten Mass Effect-Trilogie mit der Mass Effect Legendary Edition neu.

Enthält Einzelspieler-Basisinhalte und über 40 DLCs aus den Spielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Promo-Waffen, Rüstungen und Packs - remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Erlebt ein erstaunlich reichhaltiges und detailliertes Universum, in dem eure Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Handlung und den Ausgang hat.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 59,99 Euro 49,79 Euro, spart also 17 %.

1. Platz - Sea of Thieves

Offizielle Beschreibung: Sea of Thieves bietet das unentbehrliche Piratenerlebnis, vom Segeln und Kämpfen bis hin zum Erkunden und Plündern - alles, was ihr braucht, um das Piratenleben zu leben und selbst eine Legende zu werden. Da es keine festgelegten Rollen gibt, habt ihr völlige Freiheit, euch der Welt und anderen Spielern zu nähern, wie ihr wollt.

Übrigens: Bis zum 8. Juli 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 39,99 Euro 26,79 Euro, spart also 33 %.

