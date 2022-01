Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Die verschiedensten Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, was die Kaufentscheidung durchaus erleichtern kann. Hin und wieder befinden sich unter den Topsellern auch tolle Angebote. ​Wir stellen euch die Top 10 vor.

Steam: Welche Spiele führen die Topseller gerade an?

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel den taktischen Ego-Shooter Ready or Not. Dieses Spiel gibt es schon eine Weile bei Steam, aber verkauft sich jetzt wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 in den Steam-Topsellern vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Offizielle Beschreibung: Das neue Fantasy-Action-RPG. Erhebet euch und lasst euch von der Gnade leiten, die Macht des Elden Rings zu schwingen und ein Eldenlord in den Zwischenländern zu werden.

Elden Ring erscheint voraussichtlich am 25. Februar 2022.

9. DYSMANTLE

DYSMANTLE Announcement Trailer

Offizielle Beschreibung: Steigt aus eurem Unterschlupf auf. Ruiniert alles. Entkommte von der elenden Insel. Erforscht. Kämpft. Aufleveln. Überleben. Sammeln. Basteln. Ernten. Jagen. Bauen. Bauernhof. Rätsel lösen. Fischen. Kochen. Leben. Genießt die bittersüße Post-Apokalypse.

8. Platz - Project Zomboid

Project Zomboid Trailer - This Is How I Died

Offizielle Beschreibung: Projekt Zomboid ist das ultimative Zombie-Überlebensspiel. Alleine oder im MP: Ihr plündert, bast, handwerkt, kämpft, farmt und fischt ums Überleben. Ein Hardcore-RPG-Skillset, eine riesige Karte, eine massiv anpassbare Sandbox und ein niedlicher Tutorial-Waschbär erwarten die Unvorsichtigen. Wie werdet ihr also sterben? Alles, was es braucht, ist ein Biss...

7. Platz - Monster Hunter Rise Deluxe Edition

Offizielle Beschreibung: Enthält das Basisspiel Monster Hunter Rise und ein Deluxe Kit.

Das Deluxe Kit beinhaltet:

- Kamurai“-Jäger-Lagenrüstungsset

- „Shuriken-Kragen“ Palamute-Rüstungsteil

- „Fischkragen“ Palico-Rüstungsteil

- Gesten (4 Sprünge)

- Samurai-Pose

- Kabuki-Gesichtsbemalung

- „Izuchi-Zopf“-Frisur

6. Platz - It Takes Two

It Takes Two – Offizieller Reveal-Trailer

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet einen Freund ein, der mit dem Friend's Pass kostenlos mitmachen kann, und arbeitet gemeinsam an einer Vielzahl von lustig-verrückten Gameplay-Herausforderungen. Gewinner des GAME OF THE YEAR bei den Game Awards 2021.

Übrigens: Bis zum 10. Januar bekommt ihr das Spiel bei Steam für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also 50 %!

5. Platz - Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 - ‘It’s a calling’ (Cinematic Trailer)

Offizielle Beschreibung: Jetzt mit dem spannenden Zusatz von saisonalen Zyklen! Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechanismen.

4. Platz - CS:GO - Operation Riptide

CS:GO - Operation Riptide, "Fowl Play"

Offizielle Beschreibung: Taucht ein in die Operation Riptide! Neue Herausforderungen warten auf euch, mit neuen Karten, neuen Spielmodus-Optionen und den brandneuen privaten Warteschlangen! Das Missionssystem von Operation Riptide wurde überarbeitet: Erfüllt eure wöchentlichen Missionen und wählt aus einer Vielzahl von Belohnungen, darunter neue Agenten, Waffensammlungen, Aufkleber und Aufnäher.

Achtung! Bei CS:GO-Operation Riptide handelt es sich um eine Erweiterung. Ihr benötigt das Basisspiel, um sie nutzen zu können.

3. Platz - Foundation

Foundation

Offizielle Beschreibung: Foundation ist ein entspanntes mittelalterliches Stadtaufbauspiel ohne Raster, bei dem der Schwerpunkt auf organischer Entwicklung, Monumentenbau und Ressourcenmanagement liegt.

2. Platz - Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise – offizieller PC-Trailer

Offizielle Beschreibung: Stellt euch der Herausforderung und geht auf die Jagd! In Monster Hunter Rise, dem neuesten Teil der preisgekrönten und meistverkauften Monster Hunter-Reihe, werdet ihr zum Jäger, erkundet brandneue Karten und benutzt eine Vielzahl von Waffen, um furchterregende Monster im Rahmen einer völlig neuen Geschichte zu erlegen.

Monster Hunter Rise erscheint voraussichtlich am 12. Januar 2022 für den PC.

1. Platz - Ready or Not

Ready Or Not 『Busted!』

Offizielle Beschreibung: Ready or Not ist ein intensiver, taktischer Ego-Shooter, der eine moderne Welt darstellt, in der SWAT-Polizeieinheiten gerufen werden, um feindliche und konfrontative Situationen zu entschärfen.

(Quelle: Steam)

