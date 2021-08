Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Games und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden. Außerdem stehen ausführliche Rezensionen aus der Community zur Verfügung, was die Kaufentscheidung hin und wieder erleichtern kann. Welche Spiele sind im Moment besonders beliebt? Wir stellen euch die 10 vor, die sich aktuell am besten bei Steam verkaufen.

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie Cyberpunk 2077, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das neue Open-World-Survival-Spiel ICARUS. Dieses Spiel erscheint erst Ende November und verkauft sich jetzt schon wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Forza Horizon 5

Offizielle Beschreibung: Euer ultimatives Horizon-Abenteuer wartet auf euch! Erkundet die lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Landschaften Mexikos mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 9. November 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

9. Platz - Farming Simulator 22 - Year 1 Season Pass

Offizielle Beschreibung: Jetzt mit spannenden saisonalen Zyklen! Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechaniken.

Der Pass enthält:

Pack 1: Neue Fahrzeuge für euren Bauernhof

Pack 2: Dieses wird euch verrückt machen

Pack 3: Erledigt die Dinge effizienter

Platinum Expansion: Eine neue Karte und eine Vielzahl von Maschinen warten auf euch

8. Platz - Cyberpunk 2077

Offizielle Beschreibung: Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt, einer Megametropole, die von Macht, Glamour und Körpermodifikation besessen ist. Ihr spielt als V, ein Söldner, der hinter einem einzigartigen Implantat her ist, das den Schlüssel zur Unsterblichkeit darstellt.

Übrigens: Bis zum 6. September zahlt ihr bei Steam 59,99 Euro 40,19 Euro, spart also 33 %!

7. Platz - Farming Simulator 22

Offizielle Beschreibung: Jetzt mit spannenden saisonalen Zyklen! Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechaniken.

6. Platz - Farming Simulator Year 1 Bundle

Offizielle Beschreibung: Jetzt mit spannenden saisonalen Zyklen! Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechaniken.

Dieses Bundle enthält:

Farming Simulator 22 - Basisspiel

Farming Simulator 22 - Year 1 Season Pass

5. Platz - Pathfinder: Wrath of the Righteous

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in diesem epischen Rollenspiel auf eine Reise in ein von Dämonen überranntes Reich von den Machern des von der Kritik gefeierten Pathfinder: Kingmaker. Erforscht die Natur von Gut und Böse, lernt den wahren Preis der Macht kennen und steigt zu einem mythischen Helden auf, der zu Taten fähig ist, die über die Erwartungen der Sterblichen hinausgehen.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 2. September 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

4. Platz - Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle

Offizielle Beschreibung: Taucht ein in die Free-to-Play-Welt von Destiny 2 und erlebet reaktionsschnelle Ego-Shooter-Kämpfe, erforscht die Geheimnisse unseres Sonnensystems und entfesselt elementare Fähigkeiten gegen mächtige Gegner. Erstellt euren Wächter und sammelt einzigartige Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände, um euer Aussehen und euren Spielstil zu individualisieren. Erlebet die filmische Geschichte von Destiny 2 allein oder mit Freunden, schließt euch anderen Wächtern für herausfordernde Koop-Missionen an oder tretet in einer Vielzahl von PvP-Modi gegen sie an.

Das Bundle:

Die Deluxe Edition von The Witch Queen enthält die Jahreszeiten 16-19, zwei Jahr-5-Verliese, eine exotische SMG, einen Katalysator, ein Ornament und einen exotischen Sparrow.

Das 30th Anniversary Pack enthält einen neuen Dungeon, einen exotischen Gjallarhorn-Raketenwerfer, neue Waffen, Rüstungen und vieles mehr.

Achtung! Ihr benötigt das kostenlose Basisspiel Destiny 2 um diese Inhalte spielen zu können.

Diese Erweiterung erscheint voraussichtlich am 22. Februar 2022 und kann bereits vorbestellt werden.

3. Platz - Aliens: Fireteam Elite

Offizielle Beschreibung: Aliens Fireteam Elite spielt im kultigen Alien-Universum und ist ein kooperativer Third-Person-Survival-Shooter. Euer Fireteam aus abgehärteten Marines zieht in einen verzweifelten Kampf um die Eindämmung der sich entwickelnden Xenomorph-Bedrohung.

2. Platz - HUMANKIND

Offizielle Beschreibung: HUMANKIND ist ein historisches Strategiespiel, in dem ihr die gesamte Geschichte der Menschheit neu schreiben werdet - eine Konvergenz von Kultur, Geschichte und Werten, die es euch ermöglicht, eine Zivilisation zu erschaffen, die so einzigartig ist wie ihr selbst. Wie weit werdet ihr die Menschheit treiben?

1. Platz - ICARUS

Offizielle Beschreibung: ICARUS ist ein sitzungsbasiertes PvE-Survival-Spiel für bis zu acht Spieler im Koop oder solo. Erforscht eine wilde außerirdische Wildnis nach einem schiefgelaufenen Terraforming. Überlebt lange genug, um exotische Materie abzubauen und kehrt dann in den Orbit zurück, um fortschrittlichere Technologien herzustellen. Haltet eure Frist ein oder bleibt für immer zurück.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 20. November 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

Übrigens: Bis zum 27. November zahlt ihr bei Steam 24,99 Euro 22,49 Euro, spart also 10 %!

