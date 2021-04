Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen von PC-Spielern. Informationen sind dort leicht gefunden und ausführliche Rezensionen von anderen Spielern stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung durchaus beeinflussen kann. Welche Spiele sind aktuell besonders beliebt und werden am häufigsten gekauft? Wir stellen euch die derzeitigen Top 10 vor.

Steam: Welche Spiele verkaufen sich aktuell besonders gut?

Es gibt Dauerbrenner wie und CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel der neue DLC zum Globalstrategiespiel Stellaris. Dieser Inhalt erschien erst kürzlich, wird Steam aber aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Monster Hunter World: Iceborne

Offizielle Beschreibung: Entfessle dein Jagdfieber! Eine atemberaubende Welt erwartet dich in der Neuen Welt – mit neuen, mächtigeren Monstern und den herausfordernden Meisterrang-Quests!

Achtung! Monster Hunter World: Iceborne ist eine gigantische Erweiterung zu Monster Hunter: World, ihr benötigt also das Basisspiel, um Iceborne spielen zu können.

Monster Hunter World bei Steam

Monster Hunter World Iceborne bei Steam

Übrigens: Monster Hunter World gibt es auch für die PlayStation.

Monster Hunter World im PlayStation Store

Monster Hunter World Iceborn im PlayStation Store

9. Platz - Euro Truck Simulator 2 - Iberia

Offizielle Beschreibung: Die Iberische Halbinsel ist voller reicher und vielfältiger Landschaften, von halbtrockenen südöstlichen Wüsten bis zu den grünen Nadelwäldern. Iberien ist die Heimat zahlreicher historischer Dörfer und Städte, enger Gassen, alter Kirchen und beeindruckender Burgen. Besucht die Hauptstadt Spaniens, Madrid, die Küstenhauptstadt Lisboa, eine Vielzahl von Küstenstädten wie Málaga und Olhão und viele Städte im Landesinneren. Seid ein wichtiger Teil der starken Exportwirtschaft und liefert im Euro Truck Simulator 2 Fracht von Iberia durch Europa.

Euro Truck Simulator 2 bei Steam

8. Platz - Voxel Tycoon

Offizielle Beschreibung: Voxel Tycoon ist eine Management-Simulation, die in der unendlichen Voxel-Welt spielt. Baut Ressourcen ab und verarbeitet sie in euren eigenen Fabriken zu Waren. Richtet Lieferketten und Passagierrouten mit einer riesigen Flotte von Zügen, LKWs und Bussen ein und verwandelt kleine Städte in wohlhabende Megastadt mit einer florierenden Wirtschaft!

Voxel Tycoon bei Steam

7. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Valheim ist ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.

Valheim bei Steam

Was macht Valheim so besonders? Wir zeigen es euch:

6. Platz - The Forest

Offizielle Beschreibung: Als einsamer Überlebender eines abgestürzten Passagierjets findet ihr euch in einem mysteriösen Wald wieder und müsst gegen eine Gesellschaft kannibalistischer Mutanten ums Überleben kämpfen. Baut, erforscht und überlebt in diesem erschreckenden First-Person-Survival-Horror-Simulator The Forest.

Bis Montag bekommt ihr das Spiel bei Steam für 6,71 Euro statt 16,79 Euro, spart also satte 60 %!

The Forest bei Steam

Übrigens: The Forest gibt es auch für die PlayStation.

The Forest im PlayStation Store

5. Platz - Outriders

Offizielle Beschreibung: Outriders ist ein RPG-Action-Adventure und Koop-Shooter für 1-3 Spieler mit Drop-In-Drop-Out-Mechanik. Überlebt im originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum.

Outriders bei Steam

Übrigens: Outriders gibt es auch für die PlayStation.

Outriders im PlayStation Store

4. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet mit dem kostenlosen Freunde-Pass einen Freund ein und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen.

It Takes Two bei Steam

Übrigens: It Takes Two gibt es auch für die PlayStation.

It Takes Two im PlayStation Store

3. Platz - Satisfactory

Offizielle Beschreibung: Satisfactory ist ein First-Person-Open-World-Fabrikbau-Spiel mit einer Prise Erkundung und Kampf. Spielt allein oder mit Freunden, erkundet einen fremden Planeten, baut mehrstöckige Fabriken und betretet den Fließbandhimmel!

Satisfactory bei Steam

2. Platz - Stellaris: Nemesis

Offizielle Beschreibung: Erforscht eine Galaxie voller Wunder in diesem Sci-Fi-Großstrategiespiel von Paradox Development Studios. Interagiert mit verschiedenen Alien-Rassen, entdeckt seltsame neue Welten mit unerwarteten Ereignissen und erweitert die Reichweite eures Imperiums. Jedes neue Abenteuer birgt nahezu grenzenlose Möglichkeiten.

Achtung! Bei Stellaris: Nemesis handelt es sich um eine Erweiterung, ihr benötigt also das Basisspiel Stellaris, um den DLC spielen zu können.

Bis Montag bekommt ihr das Spiel bei Steam für 9,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also satte 75 %!

Stellaris bei Steam

Stellaris Nemesis bei Steam

Übrigens: Stellaris gibt es auch für die PlayStation.

Stellaris im PlayStation Store

1. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

Achtung! CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

CS:GO Operation Broken Fang bei Steam

