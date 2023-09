Diesen verstörenden Disney-Film hat in Deutschland kaum einer gesehen

Filme wie Bambi und Der König der Löwen sind für ihren teilweise traurigen und schockierenden Plot weltbekannt. Ein weniger bekannter Film, der sich problemlos zu diesen beiden gesellen kann, hat in den USA Generationen verstört, ist bei uns allerdings kaum bekannt.

Sein Freund Jello: Ein Western-Drama aus dem Hause Disney

Zunächst wirkt der 1957 erschienene Realfilm wie eine rustikale Western-Komödie für die ganze Familie. Sie impliziert, dass die ganze Welt ein Abenteuerspielplatz ist, den man nach Herzenslust erkunden soll. Im Vordergrund steht dabei ein streunender Hund namens Jello, der eines Tages den Besitzern einer Farm in Texas zuläuft.

Schnell schließt Travis, der Sohn der Farmerfamilie, den Vierbeiner ins Herz und stürzt sich Hals über Kopf von einer Gefahr in die nächste. Seine Mutter muss ihn oft verarzten, kann ihn aber nicht davon abhalten, sofort wieder aufzubrechen und mit Jello durch die Gegend zu toben. Dabei begegnen sie Bären, Wildschweinen und anderen wilden Tieren.

Die düstere Wende des unbeschwerten Films

Doch so unbeschwert und zügellos der Film auch zu Beginn sein mag, so tragisch entwickelt er sich im Verlauf der Handlung. Natürlich werden wir das Ende nicht spoilern, allerdings sei gesagt, dass es kein Happy End geben wird. Zügig nehmen die Gefahren, denen sich Travis und Jello aussetzen ein Ausmaß an, das dem 15-Jährigen drastische Entscheidungen abverlangt, welche ihn mehr und mehr belasten. Auch wenn es zeitweise so erscheinen mag, als würde sich doch noch alles zum Guten wenden, nimmt die Tragödie immer weiter ihren Lauf.

Wer diesen dramatischen Film bislang noch nicht gesehen hat, dem empfehlen wir, das auf Disney+ nachzuholen. Besonders, wenn ihr Fans von Klassikern wie Bambi und Der König der Löwen seid und euch tragische Wendungen reizen, wird euch dieser Film mit Sicherheit gefallen.

