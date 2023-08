Als schrecklicher Cousin Dudley machte Harry Melling seinem Namensvetter Harry Potter das Leben schwer. Lange Zeit blieb es danach ruhig um ihn, doch schließlich gelang ihm ein glorreiches Comeback.

Warum Harry Melling ein Außenseiter im Harry-Potter-Cast war

Obwohl er die Rolle des rüpelhaften Dudley Dursley unvergesslich verkörperte und dadurch fast jeder sein Gesicht kennt, blieb Harry Melling doch immer in genau dieser Rolle stecken. Aufgrund seiner geringen Bildschirmzeit war es ihm nicht möglich, sein volles darstellerisches Talent zu präsentieren.

Die letzte Szene, in der sich Dudley mit Harry Potter versöhnt, wurde im finalen Kinofilm gar nicht erst verwendet und ist bloß als Bonusmaterial zu sehen. Somit hat ein Großteil der Zuschauerschaft lediglich das Scheusal im Kopf, welches Melling die gesamte Saga über verkörpert hat.

Auch hinter der Kamera fühlte er sich nicht vollständig ins Team integriert. „Ich filmte zwei Monate und ging danach wieder in mein Leben zurück,“ berichtet er gegenüber GQ Magazine. Vollständig kam er dadurch weder im Schauspielgeschäft noch in der Harry-Potter-Besetzung an.

Die Wiedergeburt des Harry Melling

Nachdem Melling 2017 erneut in zwei Kinonebenrollen zu sehen war – „Die versunkene Stadt Z“ und „Edison – ein Leben voller Licht“ – begann 2018 seine Netflix-Karriere mit der Serie „The Ballad of Buster Scruggs“.

Dies feuerte den Startschuss für seine fulminante Rückkehr ins Schauspiel-Business ab. Plötzlich haben alle erkannt, wer er ist und welches Talent in ihm steckt, obwohl er bloß eine kleine Rolle an der Seite von Liam Neeson spielt.

Und dabei sollte es nicht bleiben. In den darauffolgenden Jahren ist er unter anderem in den Netflix-Produktionen „The Devil All The Time“, „Das Damengambit“ und „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ zu sehen. Die Charaktere, welche Melling in diesen Filmen gespielt hat, sind allesamt vielschichtige Charaktere fernab der Norm. Dies ermöglichte es ihm schließlich, sein volles Potenzial zu entfalten und zu zeigen, was er schauspielerisch wirklich draufhat.

Harry Melling: Schauspiel liegt ihm schon lange im Blut

Bereits sein Großvater – Patrick Troughton – war ein gefeierter Schauspieler. Er verkörperte beispielsweise den zweiten Doktor in der britischen Fernsehserie Doctor Who. Das Schauspiel erlernte Melling an einer der renommiertesten Schauspielschulen Londons – der LAMDA.

Nach eigenen Aussagen gegenüber People.com wollte er nach dem Ausstieg aus Harry Potter noch einmal neu anfangen. Er hat daraufhin enorm viel abgenommen, da er nicht sein gesamtes Leben lang als übergewichtige Vaterfigur gesehen werden möchte.

Harry Melling hat sich dabei zu einem wahren Charakterkopf entwickelt, der eine schauspielerische Intensität besitzt, die mit Dudley Dursley wahrlich nicht mehr verglichen werden kann.

