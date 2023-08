Dieses PS5-Spiel hat wirklich jeder: Kommt jetzt der Nachfolger?

Nach fast drei Jahren hat die PlayStation 5 einige tolle Spiele zu bieten. Es gibt allerdings einen besonderen Plattformer, den wirklich jeder PS5-Besitzer sein Eigen nennt. Jetzt gibt es Hinweise, dass Astro’s Playroom einen Nachfolger spendiert bekommen könnte.

Für die PS5: Kommt das PlayStation-Maskottchen zurück?

Jeder Besitzer einer PlayStation 5 kann Astro’s Playroom spielen. Der Plattformer ist auf jeder Konsole vorinstalliert und hat vor allem eine Aufgabe: Er soll euch zeigen, was der neue DualSense-Controller alles drauf hat.

Die Videospielseite Gematsu liefert jetzt Hinweise auf einen Nachfolger. So habe Sony Interactive Entertainment in Europa die Markenrechte für die Spielereihe erneuert. Der niedliche Roboter könnte also auf ein neues Abenteuer aufbrechen. In den Kommentaren unter dem Tweet zeigen sich die Spieler begeistert. Für viele ist Astro das perfekte PlayStation-Maskottchen.

Das hat Astro bereits auf der PlayStation erlebt

Das haptische Feedback des PS5-Controllers war Sony wichtig genug, um ihm ein ganzes Spiel zu widmen. Wenn Astro im Spiel getroffen oder weggeweht wird, dann spürt ihr das auch durch die Vibrationen des DualSense-Controllers. Gleichzeitig steckt das Spiel voller Easter Eggs zur Geschichte der PlayStation.

Astro’s Playroom war allerdings nicht das erste Abenteuer des kleinen Roboters. Den Start machte die PS4-Demo The Playroom, die auf jeder Konsole vorinstalliert war. Später folgte The Playroom VR für Sonys VR-Brille. Bei Astro Bot Rescue Mission handelt es sich dann um einen kompletten Plattformer, der allerdings wieder PlayStation VR voraussetzt.

Schaut euch hier den Trailer für Astro’s Playroom an:

Astro's Playroom - Announcement Trailer | PS5

Neues PlayStation-Game: Worum könnte es gehen?

Mit der Erneuerung der Markenrechte scheint Astros Zukunft gesichert zu sein. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass Sony in naher Zukunft auch ein neues Spiel mit dem Roboter veröffentlichen wird. Womöglich wartet der PlayStation-Hersteller noch auf eine passende Gelegenheit – womöglich ein neues Stück Hardware, das mit einer eigenen Demo vorgestellt werden soll. Bis zu einer offiziellen Ankündigung können PS5-Fans nur raten und hoffen.