Aus Respekt vor der Beerdigung des verstorbenen Prinz Philip haben die Verantwortlichen der Formel 1 beschlossen, den Zeitplan für das zweite Rennen in Imola zu verändern. Das hat auch Auswirkungen auf das TV-Programm von RTL. Das Rennen wird aber wieder im Free-TV zu sehen sein.

Formel 1 zurück bei RTL: Neuer Zeitplan

Der Trauergottesdienst für den verstorbenen Prinz Philip wirbelt den Zeitplan der Formel 1 etwas durcheinander. Damit während des Gottesdienstes nicht gefahren wird, haben die Verantwortlichen der Formel 1 beschlossen, den Zeitplan für das zweite Rennwochenende in Imola etwas anzupassen. Das Qualifying findet nun um 14 Uhr deutscher Zeit statt. Zudem wird es eine Schweigeminute geben. Der Start des dritten freien Trainings wird auf 11 Uhr vorgezogen.

Der Grand Prix von Imola selbst wird wie geplant am Sonntag, den 18. April um 15 Uhr im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Das Qualifying gibt es am Samstag ab 14 Uhr zu sehen, allerdings nur bei Sky. Am 9. Mai geht es dann in Barcelona weiter. Nach einer längeren Pause wird dann das Formel-1-Rennen in Monza am 12. September übertragen. Am 7. November folgt dann noch das Treffen der Königsklasse in São Paulo.

Über die vier genannten Rennen hinaus werden aber keine weiteren im Free-TV zu sehen sein. RTL hat sich zudem keine Exklusivrechte gesichert. Wer die Formel 1 also weiter bei Sky sehen möchte, der hat dazu die Möglichkeit.

RTL: Comeback der Formel 1

RTL hatte erst im Juni 2020 bekannt gegeben, dass man sich nach 30 Jahren von der Formel 1 trennen wollte. Der Plan sah vor, dass man sich künftig lieber auf Fußballübertragungen konzentrieren wollte. Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Begegnungen in der Europa League sollten dabei im Mittelpunkt stehen. RTL sprach bei der Ankündigung davon, dass sich der Wettbewerb um TV-Rechte derart verändert habe, dass ein Ausstieg aus der Formel 1 alternativlos sei. Der Abschied sei dabei aber „nicht leicht gefallen“.