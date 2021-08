Mit steigenden Corona-Fallzahlen und den neuen Verordnungen wird der digitale Impfpass zum unverzichtbaren Werkzeug im Herbst. Erfreulich: Apple-Nutzer können jetzt auf ein neues Feature in der offiziellen CovPass-App hoffen, eine Funktion, die bisher schmerzlich vermisst wird.

CovPass-App Facts

Noch immer fehlt der CovPass-App ein nützliches Feature und so bleibt die Weitergabe des digitalen Impfpasses an Apples Wallet-App auf dem iPhone noch immer nur ein frommer Wunsch. Nutzerinnen und Nutzer müssen also weiterhin bei Notwendigkeit der Vorlage, erst das iPhone entsperren und die App extra öffnen. Befände sich der digitale Impfpass jedoch in der Wallet-App, könnte dieser viel schneller mit einem Handgriff angezeigt werden – App und iPhone müssen nicht geöffnet beziehungsweise entsperrt werden.

Apple-Nutzer hoffen: CovPass-App in Zukunft vielleicht mit Wallet-Anbindung

In anderen Ländern wie beispielsweise Australien oder Österreich ist dies schon möglich, nicht aber in Deutschland. Sicherheitsbedenken der Entwickler verhinderten bisher diese Offenheit. Wie nun berichtet wird, scheint diese Entscheidung aber nicht in Stein gemeißelt zu sein. So finden sich in Apples App Store auf zahlreiche Nutzerbeschwerden Antworten der Entwickler, die ein Umdenken nahelegen. Man würde eine Überführung des QR-Codes in Apples Wallet-App entsprechend diskutieren. Sogar ein Mitarbeiter des RKI soll sich schon gemeldet haben und bestätigt derartige Überlegungen (Quelle: iphone-ticker.de).

Wie ging dies doch gleich noch mit dem Impfpass? Im Video wartet die Antwort:

Mit Trick schon jetzt möglich

Dies lässt auf ein entsprechendes Update der CovPass-App hoffen, im Hinblick auf den Herbst nicht ganz unwichtig. Wer allerdings solange nicht warten möchte, für den gibt's schon einen Umweg, um den digitalen Impfpass in Apples Wallet-App zu bekommen. Im passenden Artikel gehen wir entsprechend darauf ein und erklären die Vorgehensweise:

Folgt man der Anleitung, genügt fortan beim iPhone das zweimalige Tippen des Homebuttons beziehungsweise der Seitentaste und schon kann der Impfnachweis schnell ausgewählt und vorgezeigt werden, ohne das iPhone hierfür entsperren zu müssen.