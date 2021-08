Zwischen Streaming-Diensten und Kinos ist es noch immer ein wenig stürmisch: Nachdem Blockbuster wie Black Widow gleichzeitig online und im Kino erschienen sind, ist die Entscheidung für den nächsten Marvel-Film gefallen: Anfang September müsst ihr ins Kino, wenn ihr das MCU zeitnah weiterverfolgen wollt.

Disney+ Facts

Lohnt es sich überhaupt, einen Marvel-Film für einen Aufpreis zu Hause auf dem kleinen Bildschirm zu sehen? Wahrscheinlich nicht, außer ihr besitzt einen Beamer. Disney hat nach aller Kritik am Release von Black Widow jetzt entschieden, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings erstmal nur im Kino erscheinen zu lassen – aber nur für einen Zeitraum von 45 Tagen. Nach dieser Zeit könnte der Film bereits auf Disney+ erscheinen, vielleicht zu einem Aufpreis im VIP-Abonnement.

Ein neuer Trailer ist auch da!

Der zweite Film in Phase 4 erinnert zurück an Iron Man (2008)

Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist nach Black Widow der zweite Film in Phase 4 vom MCU. Allerdings gehörten schon mehrere Marvel-TV-Serien zu Phase 4, beginnend mit WandaVision Anfang 2021.

In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings begleitet ihr Simu Liu, der als neuer Superheld und Kung-Fu-Meister Shang-Chi vorgestellt wird. Im Film wird er es mit der Terrororganisation Ten Rings aufnehmen, deren Mitglieder Tony Stark in Iron Man (2008) gekidnappt hatten. Auch in Iron Man 2 spielten sie eine Rolle, indem sie Ivan Vanko halfen, nach Monaco zu reisen, um Stark während eines Grand-Prix-Rennens anzugreifen. Im dritten Teil von Iron Man wurde zudem der Mandarin vorgestellt, dem nachgesagt wird, Ten Rings anzuführen. Im Verlauf des Films stellte sich dieser Mandarin allerdings als Fake heraus – es bleibt offen, wer der echte Mandarin ist.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings erscheint voraussichtlich am 3. September in den Kinos. Da Disney+ den Film frühestens 45 Tage nach Kinostart im Stream anbieten wird, könnte Shang-Chi schon am 18. Oktober online erscheinen.