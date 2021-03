Nur etwas mehr als ein Jahr nach dem Start schafft Disney+ einen Meilenstein, denn der Streaming-Dienst zählt bereits mehr Kunden als Deutschland Einwohner hat. Doch damit der Superlative nicht genug: Für die Zukunft plant man eine Content-Offensive, die es in sich hat.

Disney+ wächst rasant weiter: 100 Millionen-Marke geknackt

16 Monate alt ist Disney+. Die Zählweise ist berechtigt, auch bei Babys wird so jung noch gern in Monaten gerechnet, statt in Jahren. In dieser kurzen Zeit hat der Streaming-Dienst bereits über 100 Millionen zahlende Kunden anziehen können – ganz Deutschland könnte also Kunde bei Disney+ sein und trotzdem würden noch einige Millionen fehlen. Damit schafft der US-Konzern rund die Hälfte der Abonnements des großen Konkurrenten Netflix. Der hat allerdings einige Jahre mehr auf dem Buckel.

Wie Disney-CEO Bob Chapek bekannt gab, ruht man sich auf diesen Zahlen aber nicht aus. „Der enorme Erfolg von Disney+ (...) hat uns inspiriert, noch ambitionierter zu sein und die Investitionen für die Entwicklung hochqualitativer Inhalte deutlich anzuheben“, so der Disney-Chef am Dienstag gegenüber den Investoren des Micky-Maus-Konzerns in einer Videopräsentation.

Mehr Geld, mehr Inhalte: Jedes Jahr 100+ Filme, Serien und Dokus

Was mit den zusätzlichen Investitionen geplant ist? Mehr als 100 neue Filme, Serien, Kurzfilme und Dokumentationen sollen produziert werden – jedes Jahr. So hat es sich Disney+ auf die Fahnen geschrieben. Das enthalte Produktionen aus den Bereichen Disney Animation, Live-Action-Filme, Marvel, Star Wars sowie vornehmlich Dokumentationen von National Geographic. Das Streaming-Geschäft sei „die Top-Priorität des Unternehmens“.

Aktuell liegt der Fokus auf den erfolgreichsten Marken des Disney-Konzerns, Marvel und Star Wars. So sind im Star-Wars-Universum mehrere Geschichten um bekannte Charaktere in Planung, allen voran „Obi-Wan Kenobi“ mit Ewan McGregor. Aber auch Lando Calrissian, Ashoka und Willow sollen Auftritte als Hauptfiguren erhalten.

Bei Marvel hat man mit WandaVision bereits den ersten Erfolg gestartet, Falcon and the Winter Soldier und Loki folgen in Kürze. Geplant sind außerdem Spin-Offs von Moon Knight, Ms. Marvel oder Hawkeye sowie eine „What if“-Serie. All das kostet, entsprechend sieht Disney auch die jüngst angehobenen Preise als Teil dieser Investitionen.