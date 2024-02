Disney+: Ausgerechnet einen Marvel-Film wollen gerade alle sehen

Marvel hatte in den letzten Jahren nicht viel zu lachen. Auf Disney+ kann das MCU-Universum jedoch einen Sieg einheimsen – denn ein Kinofilm wird dort gerade von allen gesehen.

Disney+ Facts

The Marvels: Erster Platz in den deutschen Streaming-Charts

Falls ihr The Marvels noch nicht gesehen habt, könnt ihr den unterhaltsamen Blockbuster jetzt ganz bequem von zu Hause aus streamen: Auf Disney+ ist The Marvels seit einer Woche online und hat in dieser Zeit jede Menge Zuschauer hervorgelockt (jetzt auf Disney+ ansehen). Tatsächlich ist Disney+ mit dem MCU-Film gerade auf dem ersten Platz der deutschen Streaming-Charts (Quelle: JustWatch). Danach folgen die Filme Old Henry und First Class auf Amazon Prime Video.

Anzeige

Darum geht es im Film: In The Marvels müssen Captain Marvel, Ms. Marvel und Captain Marvels Nichte Captain Monica Rambeau ihre Kräfte vereinen, um gegen ein destabilisiertes Universum und eine neue Bedrohung durch die Kree anzukommen.

Einen ersten Vorgeschmack auf The Marvels erhaltet ihr im Trailer:

The Marvels – Finaler Trailer Englisch

Bei The Marvels scheiden sich die Geister

Leider gehört auch The Marvels zu jenen MCU-Filmen, die nicht jeden glücklich machen können. Auf IMDb konnte der Film nur eine Wertung von 5,6/10 erreichen, aber auf Rotten Tomatoes wird The Marvels von Kritikern von 62 Prozent gehoben und von den Fans sogar auf ganze 82 Prozent.

Anzeige

Insgesamt lässt sich aus den Kritiken lesen, dass The Marvels ein durchaus unterhaltsamer Film ist, wenn man ihn nicht zu ernst nimmt. Allerdings solltet ihr wohl keinen MCU-Film vom Kaliber der letzten Avengers-Teile erwarten.

Anzeige

Letztendlich kann The Marvels das MCU trotz seines Erfolgs auf Disney+ wohl nicht aus seinem Loch holen. Allerdings macht gerade der neue Trailer zu Deadpool 3 auf sich aufmerksam – hier bezeichnet sich Deadpool als „Marvel-Jesus“ und will das MCU retten. Womit die Fans übrigens sehr einverstanden sind.