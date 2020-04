Bildquelle: The Walt Disney Company

Mit Disney+ hat der Micky-Maus-Konzern einen echten Kassenschlager geschaffen. Zur Popularität des Streaming-Dienstes tragen vor allem die exklusiven Eigenproduktionen bei. Eine besonders beliebte Serie wird jetzt nahtlos fortgesetzt – aber anders, als es sich so mancher Fans wohl vorstellt.

Mehr als 50 Millionen Abonnenten zählt Disney+ aktuell. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Streaming-Dienst zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Netflix und Amazon Prime Video gemausert. Ein Grund für den kometenhaften Aufstieg von Disney+ ist zweifellos die Serie „The Mandalorian“, deren erste Staffel Anfang Mai in Deutschland endet. Star-Wars-Fans müssen aber nicht traurig sein, denn es geht mit Baby Joda und Co. quasi nahtlos weiter.

Disney+: „The Mandalorian“ erhält Doku-Reihe

Am 4. Mai startet eine achtteilige Doku-Reihe rund um „The Mandalorian“, wie The Verge berichtet. Dort soll es einen Blick hinter die Kulissen geben, Interviews mit dem Cast und den Machern der Serie und sogar nie ausgestrahlte Szenen zu sehen sein, die im Schneideraum dem Rotstift zum Opfer fielen. Auch wie der niedliche Baby Joda mithilfe von Special Effects zum Leben erweckt wird, soll erläutert werden.

Wer sich wundert, warum die Doku-Reihe am 4. Mai ausgestrahlt wird: Das ist der internationale Star-Wars-Tag, denn im Englischen klingt „May the fourth“ ganz ähnlich wie „May the force (be with you)“, also der legendäre Stars-Wars-Spruch, dass die Macht doch mit einem sein soll.

Worauf Fans bei der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ erwartet:

Disney+: Noch mehr Gründe fürs Abo

In Deutschland endet die erste Staffel von „The Mandalorian“ planmäßig am 1. Mai. Die Doku-Reihe dürfte dann bereits wenige Tage nach US-Ausstrahlung auch bei uns zu sehen sein. Wer sich Disney+ also nur wegen der Star-Wars-Serie geholt hat, hat jetzt einen weiteren Grund, um weiter beim Streaming-Service zu bleiben – neben den anderen Inhalten wie Marvel-Filmen, der Kult-Serie „Die Simpsons“ im Originalformat, exklusive Dokumentationen und sogar Kinofilmen, die Disney+ bald direkt und ohne Kinoumweg ausstrahlen möchte.